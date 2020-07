El fichaje de Fernando Alonso por Renault llega a la recta final: se prepara un anuncio inminente

A sus 38 años, Fernando Alonso quiere cumplir la promesa que le hizo a la Fórmula 1. Su despedida en el GP de Abu Dhabi 2018 no era un adiós sino un "hasta pronto". El piloto asturiano nunca ha negado su deseo de regresar al Gran Circo y Renault parece que será, por tercera vez, su casa deportiva.

El reestreno de la Fórmula 1 2020 en Austria tuvo a Fernando Alonso como uno de los grandes protagonistas de las horas previas a la carrera. Varias informaciones aseguraban que Renault había decidido bajar a Daniel Ricciardo del monoplaza y firmar de forma inminente a Fernando Alonso para que pilotara ya esta misma temporada.

La información fue negada por el piloto y la propia escudería francesa. Aunque parece cierto que a la firma del rombo no le ha sentado muy bien el plantón de Ricciardo para fichar por McLaren la próxima temporada, más aún después del esfuerzo que los galos hicieron el año pasado para contratarle, no se plantean otra opción que no sea que el australiano complete todos los Grandes Premios de esta particular temporada que aún solo tiene ocho citas confirmadas en el calendario.

Los mecánicos de Renault practican una parada en boxes durante el GP de Austria 2020 RENAULT F1

Renault tiene prisa

La crisis del sector automovilístico a nivel mundial sumada a los terribles efectos para la economía que ha provocado la pandemia del Covid-19 ha dejado a Renault en una situación crítica. Tras una reestructuración mundial del grupo que forman la empresa gala y el gigante nipón Nissan, la compañía ha logrado cierta calma financiera que avala sus movimientos para los próximos años.

Una de las líneas estratégicas que estaba en duda sobre su futuro era la Fórmula 1. El nivel competitivo de la escudería no es el ideal para una multinacional como la francesa pero el cambio en el reglamento técnico y límite presupuestario para los equipos han abierto una brecha hacia la esperanza en Enstone (sede del equipo de F1 en Reino Unido).

El problema de Renault es que mientras que la compañía planificaba la reestructuración a nivel mundial y la continuidad o no en el Gran Circo, la Fórmula 1 ha seguido latiendo, y más rápido de lo normal. En pleno confinamiento, Ferrari anunció que no renovaría el contrato de Sebastian Vettel y días después comunicó que sería Carlos Sainz quien ocupara el hueco del alemán en Maranello.

Fernando Alonso, Carlos Sainz y Ocon en un acto Instagram (estebanocon)

A la vez que la escudería italiana movía ficha lo hizo McLaren que sorprendió con el fichaje de Daniel Ricciardo que este 2020 acaba contrato con Renault. Pero ahí se acabó el efecto dominó, la escudería francesa no pudo anticipar su movimiento y ha tenido que negociar una solución in extremis estas semanas.

Renault sabe que cuantas más semanas pase su asiento vacío, más valor y prestigio pierde la escudería. En un club tan selecto como el de los pilotos de Fórmula 1, si la escudería francesa tiene de verdad importancia no debería de costarle encontrar a un candidato ideal para el puesto.

En Enstone tienen un candidato ideal. Cyril Abiteboul, jefe de Renault, reconoció este fin de semana en Austria que han hablado con Fernando Alonso para que ocupe el asiento libre en 2021 aunque se esmeraban en quitarle importancia a las negociaciones y daban pie a otros rumores que apuntan a que Vettel o Bottas podrían ser los elegidos.

Las piezas encajan

La necesidad de Renault de anunciar lo más pronto posible a su nuevo fichaje está en las antípodas de las necesidades actuales de Fernando Alonso. El asturiano está centrado en preparar las 500 Millas de Indianápolis que se celebrarán el próximo 23 de agosto y siempre ha llamado a la calma para conocer su futuro. Un futuro que siempre ha asegurado que tiene claro y que daría a conocer "en verano".

La duda es si Fernando contempla la opción de si por hacer esperar más a Renault la escudería francesa pueda acabar decantándose por algún otro candidato, lo cuál sería trágico para el asturiano puesto que casi cerraría las puertas a cualquier posible regreso a la Fórmula 1.

Ferrari, McLaren y Red Bull ya tienen alineaciones para 2021, y salvo sorpresa también para 2022 y el proyecto de Mercedes parece ligado sí o sí al de Lewis Hamilton. Con este panorama, Renault es la mejor opción para Alonso. La escudería francesa no está en su mejor momento, pero el panorama del nuevo reglamento técnico en 2022 abre la ventana a que un trabajo idóneo durante la próxima temporada dentro y fuera de la pista permita a los galos darle la vuelta a la parrilla.

Si todo va como muchos anuncian estos días, Renault tiene previsto anunciar algo muy importante este miércoles en Austria, donde esperan a que dé comienzo la segunda prueba del Mundial que también se celebrará en el circuito RedBull Ring.

Tras la prueba del domingo, algunas informaciones como la de Noemí de Miguel, periodista de Movistar F1, aseguraban que "Cyril Abiteboul les ha dicho a los mecánicos más veteranos (aquellos que llevan más de 15 años), que ya han trabajado con él", tal y como publicaba en su cuenta de Twitter. Con lo que si este último rumor es cierto, el fichaje de Fernando Alonso por Renault y su regreso a la Fórmula 1 están en la recta final.

