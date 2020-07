Carlos Sainz explica sus primeras sensaciones tras coger de nuevo su McLaren

El español Carlos Sainz (McLaren), que se inscribió décimo en la tabla de tiempos de la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Austria, el primero del Mundial de Fórmula Uno, declaró este viernes que "ha sido un buen día" y que la lucha en la calificación de este sábado será "apretada".

"El coche ha mostrado un ritmo decente y yo lo he notado muy parecido respecto a los test de febrero en Montmeló (Barcelona), lo que es una buena noticia", declaró en el Red Bull Ring de Spielberg Sainz, de 25 años.

"Estamos empezando a ver un poco más claro el orden de los coches y esperamos un sábado apretado", comentó el español, que el año pasado acabó sexto el Mundial, después de firmar su primer podio, en el Gran Premio de Brasil, en el que fue tercero.

"Éste ha sido un buen primer viernes para nuestro equipo, ha sido genial volver al McL35. Nos hemos encontrado algunas dificultades, así que tenemos que estar atentos a esos bordillos amarillos", advirtió.

Sainz, que sustituirá el próximo año al cuádruple campeón mundial alemán (2010-13, con Red Bull) en la 'Scuderia', dañó el alerón delantero de su McLaren y no pudo sacarle más provecho a una sesión que cerró con el décimo tiempo, después de haber marcado el cuarto en la sesión matinal. "He pasado por encima de uno en mi vuelta rápida y me ha costado tiempo en el último sector. Otro pequeño problema (con el alerón delantero) me mantuvo en el garaje al final de la sesión, pero hasta entonces el coche tuvo un ritmo decente", señaló el talentoso piloto madrileño.

"Estamos preparados para un sábado apretado. A ver qué pasa mañana", explicó, después de la primera jornada de entrenamientos libres en el Red Bull Ring de Spielberg, Carlos Sainz.

Hamilton, el más rápido

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), repitió este viernes, en el segundo, el mejor tiempo del primer ensayo libre del Gran Premio de Austria, que abre el Mundial de Fórmula 1 en el Red Bull Ring de Spielberg y en el que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) fue tercero.

Hamilton, de 35 años, cubrió, en su mejor giro, los 4.813 metros de la pista estiria en un minuto, cuatro segundos y 304 milésimas, 197 menos que el finés Valtteri Bottas -su compañero en Mercedes, la dominante escudería ganadora de los últimos seis títulos de pilotos y constructores-, que firmó el segundo tiempo del ensayo.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) se inscribió tercero en la tabla de tiempos de la sesión vespertina, en la que se firmaron los mejores cronos de la jornada. El bravo piloto tapatío mejoró en 16 milésimas el crono del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que celebró este viernes su 33 cumpleaños con un cuarto puesto, el que firmó en la segunda sesión. Que discurrió sin grandes incidentes, salvo las salidas de pista del ruso Daniil Kvyat (Alpha Tauri), del canadiense Lance Stroll -compañero de 'Checo'-, el finés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) y el holandés Max Verstappen (Red Bull), ganador los dos últimos años en Austria, que se fue a la gravilla en la sexta de las diez curvas.

