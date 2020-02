Así funciona el DAS de Mercedes, la tecnología más interesante de la Formula 1 en años

Desde sus inicios, y prácticamente durante toda su historia, la Formula 1 ha sido la competición de carreras de coches más avanzada tecnológicamente hablando. Sus coches están diseñados sólo para una cosa: para ser los más rápidos en circuitos de todo el mundo.

En la búsqueda de esa décima de segundo que permita ganar un Campeonato del Mundo, incontables ingenieros e inventores han participado en la Formula 1 para poner a prueba sus creaciones; aunque en muchas ocasiones, "rocen" la ilegalidad.

Aunque pueda parecer que la Formula 1 actual está más controlada y que los equipos tienen menos libertad a la hora de diseñar sus coches, la verdad es que sigue siendo muy competitiva y llena de soluciones ingeniosas. Y este año, eso lo ha demostrado el equipo oficial de Mercedes-Benz.

Revolución en la Formula 1

No hemos tenido que esperar mucho para tener la primera polémica de la temporada 2020: el segundo día de las pruebas previas al campeonato ya era evidente que Mercedes tenía un as bajo la manga, cuando el seis veces campeón del mundo Lewis Hamilton empezó a hacer movimientos raros mientras daba vueltas al Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló.

En concreto, parecía que Hamilton estaba moviendo el volante hacia delante y hacia atrás, además de girarlo como es habitual. No solo eso, sino que un análisis de los vídeos grabados a bordo demostraba que las ruedas parecían moverse al mismo tiempo. Inmediatamente empezaron las elucubraciones, y el mismo día ya estaba más o menos claro lo que estaba pasando: Mercedes había desarrollado un sistema llamado DAS.

Dice mucho de la genialidad de los miembros de Mercedes que el equipo ni se haya molestado en ocultar o negar la existencia de este invento; no solo están seguros de que otros equipos no podrán copiarlo a tiempo, sino también que cumple con las reglas técnicas del campeonato.

La importancia de los ángulos

Pero, ¿qué es el DAS? El Dual Axis Steering, o dirección de doble eje permite al piloto cambiar el ángulo de inclinación ("toe") de las ruedas mientras el coche está en movimiento; de esta manera, el piloto consigue un mayor control sobre la manera en la que el coche se comportará en cada parte del circuito.

Para comprender porqué esto es importante, hay que aclarar un detalle: aunque parezca que un Formula 1 tiene todas las ruedas apuntando en la misma dirección (hacia delante), en realidad es normal que tengan un cierto ángulo, especialmente en las dos ruedas delanteras, las únicas que giran el coche en la F1.

Este ángulo puede ser negativo (las ruedas apuntan hacia dentro), o positivo (las ruedas apuntan hacia fuera), y cada uno tiene un efecto diferente sobre la conducción.

Ruedas sin ángulo, ángulo negativo y ángulo positivo en un coche Virtual Racing School

Cuando un coche toma una curva, lo ideal es que la rueda esté angulada para que la mayor superficie de neumático posible esté en contacto con la superficie de la pista; en cambio, en las rectas lo ideal es que la rueda esté enderezada para generar menos rozamiento.

Efecto de los neumáticos durante una curva sin ángulo, con ángulo negativo, y con ángulo positivo Virtual Racing School

Los ingenieros de los equipos de Formula 1 se enfrentan al mismo problema en todos los circuitos: quieren el máximo agarre posible en las curvas, al mismo tiempo que no quieren generar rozamiento excesivo en las rectas que les caliente los neumáticos y les reduzca la velocidad punta.

Hasta ahora, tenían que analizar las características de cada circuito y llegar a un compromiso, que normalmente suele ser aplicar un poco de ángulo positivo (hacia fuera) para que el coche gane estabilidad en las curvas, que es donde se suele ganar o perder más tiempo.

Cómo funciona el DAS de Mercedes

Pero, ¿y si pudieses tener las dos cosas? En eso consiste el DAS de Mercedes.

Al mover el volante hacia su cuerpo, el piloto puede enderezar las ruedas para que apunten más hacia dentro; eso tiene la ventaja de ser mejor para la aerodinámica y calienta menos los neumáticos.

Cuando se acerca a la curva, puede empujar el volante y las ruedas se moverán hacia fuera, generando mas rozamiento; el coche será más estable y generará la temperatura necesaria para que el neumático gane agarre. Conforme salga de la curva, el piloto puede volver a tirar del volante para recuperar la posición original.

Por qué es legal (y por qué no importa)

Como las reglas de la F1 establecen que la suspensión no se puede cambiar mientras que el coche está en movimiento, la genialidad de Mercedes está en asociar el movimiento con la dirección de las ruedas y no con la suspensión. Y es que, en lo que respecta a la dirección, la única limitación es que no puede afectar a más de dos ruedas al mismo tiempo.

Por lo tanto, el sistema de Mercedes es legal, como la FIA ha confirmado; sin embargo, a la organización mundial no le suele gustar que los equipos le busquen las "cosquillas" de esta manera, y ya se ha confirmado que las reglas de la temporada 2021 serán modificadas para prohibir este tipo de sistemas. No es de extrañar, ya que se puede alegar que supone una distracción para los pilotos como lo fue el polémico "F-Duct".

Esa es sólo una de las razones por las que es poco probable que el resto de equipos copie el sistema; empezar a desarrollarlo ahora supone que sólo llegaría a los coches a mitad de año, así que económicamente hablando, no merece la pena. A menos, eso sí, que el sistema sea tan bueno que no haya más remedio que copiarlo.

Esa es la verdadera incógnita. Aunque Lewis Hamilton y Valtteri Bottas tendrán una herramienta más para mejorar sus tiempos, eso no significa necesariamente que vayan a ganar todas las carreeras; aún no está claro el verdadero impacto que tiene cambiar el ángulo de las ruedas en tiempo real.