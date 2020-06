La piloto que ha dejado el mundo del motor para pasarse al porno y ganar 11.200 euros diarios

A veces la vida te lleva por caminos que no esperabas y acabas alcanzando así la cima. Es lo que le ha ocurrido a Renee Gracie, una joven australiana que hizo historia en 2015 por ser la primera mujer en competir a tiempo completo en competiciones de V8 supercars. Pero no, el éxito no le llegó al volante sino en el mundo del porno.

Su historia es muy curiosa. Ha pasado de tener que pagar para correr a ganar más de 11.000 euros diarios gracias a OnlyFans, una página web de contenido erótico para adultos en la que comparte fotos y vídeos íntimos solo disponibles para la gente que está suscrita. En Instagram acumula 150.000 seguidores.

Gracie ha explicado su experiencia en una entrevista al Daily Telegraph: "Es lo mejor que ha hecho en mi vida. Esta decisión me ha puesto en una situación financiera con la que nunca podría haber soñado, y la disfruto", confiesa. Cuando empezó ingresó 1.700 euros en apenas una semana. Amplió su catálogo de contenido y gracias a las suscripciones puede tener unos ingresos fijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RENÈE GRACIE 🧂 (@renee_gracie) el 6 Abr, 2020 a las 3:38 PDT

"Estoy bien con lo que quieran llamarme. Estoy ganando un buen dinero y me siento cómodo con el lugar donde estoy", añade sin prejuicios. Tiene 25 años y no tiene ninguna intención de volver a dedicarse al mundo del motor.

Además, cuenta con el apoyo de su familia: "Lo creáis o no, mi padre lo sabe y me apoya. Creo que se podría decir que mi padre está realmente orgulloso por la situación financiera en la que estoy y por lo que he conseguido con este sitio".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RENÈE GRACIE 🧂 (@renee_gracie) el 27 Mar, 2020 a las 8:12 PDT

[Más información: De Víctor Sánchez del Amo a Banega: los escándalos sexuales más sonados en el mundo del fútbol]