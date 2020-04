El drama de Óscar Haro, director de LCR Honda, y el Covid-19: "Mi vecino murió en mis brazos"

En tiempos de coronavirus la soledad está haciendo mella. Personas que viven solas en aislamiento, gente que es ingresada sin poder tener contacto con sus seres queridos y, lo peor, aquellos que fallecen solos y a los que no se les puede dar un último adiós. Un capítulo duro en esta etapa de confinamiento la ha vivido Óscar Haro.

El director deportivo del equipo LCR Honda, del Mundial de MotoGP, ha sufrido la perdida de su padre por el coronavirus, pero otro duro golpe ha llegado a su vida y lo ha relatado en Antena 3: uno de sus vecinos ha muerto en sus brazos tras la llamada de socorro de su hijo.

Su vecino, de 49 años, no padecía patologías previas, pero comenzó a encontrarse mal y acudió a Urgencias, allí le confirmaron que sufría neumonía, pero le mandaron de vuelta a casa. Días después, Óscar Haro estaba en casa con su mujer cuando el hijo de su vecino, de 14 años, llamó a su puerta para pedir ayuda. Pero nada pudieron hacer.

"Yo no quiero hacer una crítica a la política que tenemos, porque es lo que hemos votado. Pero sí quiero hablar de lo duro que es esto. Ayer cuando fui a recoger las cenizas de mi padre, la carretera de Toledo iba llena de gente, de gente que se iba a sus pueblos... ¡Nos vamos a morir! No quiero que la gente pase por lo que yo he pasado", comenzaba diciendo Haro.

Óscar Haro, director deportivo del equipo LCR Honda

"No salgáis de casa, ¡por favor!", decía un Óscar Haro que pasaba a comentar lo ocurrido con su vecino: "El domingo mi vecino se murió en mis brazos. El viernes él se encontraba mal y le dijimos que se fuese a hacer las pruebas, que esto es muy duro, te coge y te fulmina. Se fue a Urgencias y le dieron el alta con una neumonía en el pulmón. No lo entendí, pero bueno".

"El domingo por la tarde estaba con mi mujer y mi hija en casa, y su hijo de 14 añitos me decía 'Óscar, por favor ayúdanos. Óscar, por favor mi padre'. Entré corriendo a su casa y estaba en el suelo muriéndose. Le arrastramos hasta la habitación, le intenté reanimar... Yo no tengo ni idea de reanimación. Era un cuadro. Su mujer y el niño mirándome y él muriéndose en mis brazos. Esa es la realidad", decía emocionado.

Pide precaución

"Esa es la realidad. Esa es la jodida realidad. Mi vecino estaba perfecto hace quince días y le han hecho ir a trabajar sin las medidas de precaución. Me decía que tenía que ir al banco y tenía miedo, sin mascarilla, sin guantes y con la gente hablándole a un metro. Ha muerto. Está muerto. Esto es lo que nos va a pasar si no tenemos en cuenta las cosas. Hay que ser precavidos", pedía Óscar Haro.

[Más información - El director de LCR Honda explota: "Mi padre ha muerto de Covid-19 por la falta de respiradores"]