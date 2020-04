La vuelta de Jorge Lorenzo a MotoGP se complica: sus opciones tras cancelarse el Gran Premio de Cataluña

El pasado 5 de marzo, Jorge Lorenzo anunciaba que volvería a competir en una carrera de MotoGP. El plan era regresar en el Gran Premio de Catalunya, que se debía disputar durante el fin de semana del 5 al 7 de junio. Y sí, debía, pero finalmente no será así. Poco más de un mes después del anuncio del piloto español, se ha conocido que no se correrá en Montmeló por culpa del coronavirus.

Era un secreto a voces. El inicio del Mundial de motociclismo se ha ido retrasando por culpa de la pandemia y con el GP de Catalunya no iba a ser diferente. Este martes, la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha anunciado la suspensión de la carrera de Montmeló -y el Gran Premio de Italia en Mugello-. A lomos de una Yamaha M1, este escenario era el elegido por Lorenzo para volver tras retirarse en noviembre.

El re-debut del bicampeón de MotoGP deberá esperar. Dorna ha pospuesto la carrera de Montmeló y de momento no hay una nueva fecha para su disputa. Van unos cuantos Grandes Premios los que se han aplazado o suspendido y la organización ya habla claro: la temporada se podría cancelar. El jefe del Mundial, Carmelo Ezpeleta, admitía este martes la realidad y es que no hay nada que asegura que se pueda correr en 2020.

Así anunció Jorge Lorenzo su intención de participar en el GP de Cataluña de MotoGP 2020

El plan para ganarse un sitio

El Mundial podría aplazarse hasta 2021 o correrse solo unas pocas carreras (las que se salven de la quema) para preparar la próxima temporada. En ese plano, ¿dónde queda Jorge Lorenzo? Firmó el pasado enero como probador de Yamaha y él, como el resto de pilotos, está notando el parón. Sin fecha para regresar, al mallorquín se le ha ido la gran baza que tenía para correr este año... ¿y luchar por un sitio en el campeonato de 2021?

Jorge Lorenzo, con la Yamaha de 2020 Instagram (jorgelorenzo99)

Se ha hablado mucho de que el anunciado regreso de Lorenzo para Catalunya era un primer paso para volver a competir. Se rumoreaba que su plan era ganarse un sitio en 2021 en el Petronas, equipo satélite, y hasta se habló de formar pareja con Valentino Rossi, quien todavía no ha decidido qué hará con su carrera la próxima temporada, en la que dejará de ser piloto oficial de Yamaha. La marca japonesa le habría ofrecido una M1 idéntica a la principal si quisiera seguir corriendo.

El GP de Aragón, ¿última bala?

Lorenzo, que con su retiro 'huyó' de Ducati, ha perdido la baza de correr en Catalunya. ¿Qué le queda? Esta temporada, rezar por que se vuelva a las pistas. De ser así, otro escenario en el que podría regresar sería en el Gran Premio de Aragón el próximo 27 de septiembre. Si no es así, en 2021 comenzará la reconstrucción de Petronas que, sin ver de nuevo a Lorenzo sobre una moto en carrera, miraría seguramente a algún piloto joven como siempre ha sido su apuesta.

Jorge Lorenzo está confinado en el hotel de Dubai desde el pasado 14 de marzo.

"Yo siempre he dicho que la decisión fue definitiva", dijo Lorenzo sobre su retiro el pasado 29 de marzo. Ya entonces el panorama había cambiado en el Mundial de 2020 por el coronavirus. A 2021 llegará con 33 años (en mayo serán 34) y con un año de vacío entre medias. Él mantiene que si decide volver, habrá equipos interesados: "En el caso de que me apeteciese volver a competir no creo que me faltasen ofertas", dijo. El tiempo corre ahora en su contra.

Nadie sabe qué pasará con el Mundial de MotoGP. Tampoco el nivel de sus pérdidas por el parón. Y, por supuesto, algunos pilotos miran con incertidumbre hacia el futuro. Sobre todo, los más veteranos como Lorenzo o Rossi. Este frenazo en la competición puede hacerles replantearse sus ganas de seguir (o de volver en caso del español) mientras los más jóvenes van pidiendo sitio.

[Más información - El coronavirus pospone otras dos pruebas del Mundial de MotoGP: Italia y Cataluña, suspendidos]