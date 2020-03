Muere Tomás Díaz-Valdés, periodista de motor y descubridor de Ángel Nieto, por el coronavirus

El coronavirus se ha llevado a otro periodista deportivo. Tomas Díaz-Valdés ha fallecido a los 78 años víctima del virus que en menos de 24 horas también se había costado la vida de Chema Candela, de RNE. Tomás era un reputado periodista del mundo del motor, especializado en el motociclismo. Era un gran amigo de Ángel Nieto.

Díaz-Valdés fue responsable de la información de motor del diario AS y a mediados de la década de los sesenta fue una figura clave en la carrera deportiva de Ángel Nieto y cubrió la información del Mundial de velocidad hasta los años 90, para posteriormente lanzar al mercado las revistas especializadas del sector Top Auto y Top Moto.

Los mensajes de pésame no tardaron en llegar para recordar a un gran profesional. Entre ellos estuvo el de Carlos Sainz, una de las figuras más ilustres de los deportes de motor en España.

Siento enormemente la muerte de Tomás Diaz-Valdés. Un abrazo a toda la familia, DEP. — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) March 20, 2020

Gran amigo de Ángel Nieto

Tomás Díaz-Valdés compitió como piloto aficionado de joven y empezó a ayudar a un desconocido Ángel Nieto durante sus inicios. Desde entonces siguió los pasos del zamorano y comenzó a cubrir sus hazañas e informar de ellas en las páginas del diario AS cuando el motociclismo no era tan seguido.

En 2017 presentó una biografía de Ángel Nieto llamada 'Las curvas de la vida', que se publico solo unos meses después del fallecimiento del piloto español. En el libro habla desde las primeras aventuras de ellos dos juntos hasta los 13 (12+1) títulos que ganó Nieto para convertirse en una de las mayores leyendas del motociclismo.

Compañeros suyos de profesión quisieron recordar a Díaz-Valdés en este día tan triste: Ha fallecido Tomás Díaz-Valdés, pionero del periodismo de motor y primer enviado de AS al Mundial de motociclismo. El día que murió Ángel Nieto me robó el portátil para escribir: 'Mi amigo Ángel, el del cielo'. Espero que ahora estén los dos juntos hablando de carreras", recordó Jesús Balseiro, del diario AS.

