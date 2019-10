Fernando Alonso habla de sus planes de futuro en El Hormiguero: del Dakar a la Fórmula 1

A día de hoy, Fernando Alonso no se plantea su regreso a la Fórmula 1. El piloto asturiano tiene entre manos otros proyectos que le resultan más atractivos. En su visita a El Hormiguero ha desvelado sus planes de futuro y su participación en el Dakar.

Sobre su posible vuelta a la F1, ha considerado que no la ha echado nada de menos este año aunque sigue amándola porque es su vida. "En el 2021 hay una nueva reglamentación e igual se mezclan un poco las cartas. En verano del año que viene si existe esa posibilidad igual me lo planteo. Ni cierro la puerta ni la abro. 'Tienes que volver' es la frase que más he escuchado este año", confesó.

También ha analizado su año afirmando que ha sido "atípico" porque cuando dejas la F1 toca "descansar y relajarte un poco". "Solo faltó las 500 millas que salieron algo torcidas", agregó.

Fernando Alonso en Qatar. Foto Twitter (@alo_oficial)

Fernando Alonso quiso hablar sobre su preparación para las 24 horas de Le Mans: "Parecida a cualquier modalidad, pero tienes que tener una disciplina y saber cómo afrontar la carrera. Intentando hacer tu parte de la mejor manera posible y confiando en tus compañeros". "Mónaco, Le Mans e Indianápolis son las carreras más importantes. Probaré", aseguró sobre la Triple Corona.

Por último, dio detalles sobre su participación en el Dakar: "Es otro de los proyectos y ya se anunciará el equipo del Dakar. Hay que esperar unos días. He entrenado mucho y no hay dos polos más opuestos que la F1 y el Dakar. En todo, en preparación en modo conducción... Es un reto apasionante si lo hago".

"Carlos Sainz me dijo que creía que algún día haría un Dakar. Y me dijo que respete el Dakar. Cuando los pilotos hablamos dejamos de lado un poco el peligro. Pero me sorprendió que Sainz, que es el mejor, me diera ese consejo", concluyó.

[Más información en: Fernando Alonso coquetea con la F1: "¿Si me llama Ferrari? Ya veremos"]