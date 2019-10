Fernando Alonso: "¿Si me llama Ferrari? Ya veremos..."

Fernando Alonso ha vuelto a correr en España y lo ha hecho en Madrid. Las '10 horas horas de Ángel Burgueño' han servido para que el piloto asturiano se reencuentre con los karts y también con la victoria. Pero lo más llamativo ha llegado cuando se le ha preguntado por su esperado regreso a la Fórmula 1.

"¿Si me llama Ferrari? Ya veremos", ha dicho un Alonso que está en boca de todos por esta posible vuelta al Gran Circo. Desde que abandonó la F1, el asturiano no ha dejado de ser vinculado con varias escuderías, entre ellas también se encuentra Ferrari, con la que tiene la particular 'espinita' de no haberse podido proclamar campeón del mundo.

Fernando Alonso, en Ferrari

Ahora se encuentra enfocado en el mundo de los rallys con el Dakar como el gran objetivo que se ha impuesto en los últimos meses. Sobre la diferencia entre correr un rally o un un Gran Premio de Fórmula 1 también ha hablado: "Son etapas muy largas, muchas horas de conducción y muchas trampas. No hay que ir tan al extremo. Quizá sí ir al 80% durante todo el rally".

