Fernando Alonso y Carlos Sainz: el 'spanish' McLaren gana puntos de cara a 2021

En la temporada 2021 se esperan grandes novedades en la Fórmula 1. El cambio de reglamento que negocian aún la FIA, Liberty Media (propietaria de la competición) y las escuderías promete más espectáculo e igualdad. Los cambios en los monoplazas, la llegada de nuevos circuitos al calendario y las nuevas alianzas entre equipos y motoristas hacen soñar con que por fin el Gran Circo recupere su mejor cara.

McLaren es una de las grandes esperanzas para esta nueva era de la Fórmula 1. La factoría de Woking ha alzado el vuelo esta temporada de la mano de una nueva estructura y con el liderazgo en pista de Carlos Sainz. El piloto madrileño, a pesar de ser invisible para la realización televisiva, se supera cada gran premio y ha exprimido el MCL34 hasta su máximo rendimiento.

De cara a la 2021, McLaren ya ha confirmado que cambiará sus actuales motores de Renault por los propulsores de Mercedes. El regreso del fabricante alemán a Woking es solo la punta de lanza de lo que la escudería británica quiere preparar para que esta temporada sea la de su regreso a lo más alto del campeonato.

Los mecánicos de McLaren durante una parada en el Gran Premio de Singapur 2019 MCLAREN

'Spanish' McLaren

Los últimos años dorados de McLaren (2007 y 2008) tuvieron a dos españoles, Fernando Alonso y Pedro Martínez de la Rosa, como claves en aquel gran paso adelante de la escudería de Woking. En 2007, la guerra entre el asturiano y Lewis Hamilton acabó desperdiciando sus opciones de conquistar el Mundial. Un año después, y sin Alonso en el equipo pero con su trabajo desarrollado el año anterior y el trabajo como piloto probador de De la Rosa, pusieron en bandeja el título para el piloto británico.

La dupla española en McLaren podría repetirse en poco más de un año, aunque esta vez directamente en la primera línea. El gran momento de Carlos Sainz le convierte en un intocable dentro de Woking y la sombra del asturiano no se ha marchado del box de la escudería británica desde que hace menos de un año se despidiera de la Fórmula 1.

La formula española aportaría más que poner a dos compatriotas a uno y otro lado del box de McLaren. Woking tendrá a su disposición la experiencia de Alonso y el talento emergente de Sainz. El clima perfecto de trabajo que nada tendrá que ver con el 2007 cuando la guerra que Ron Dennis no supo detener a tiempo acabó lastrando las opciones de ambos pilotos y dejando a la escudería sin un título del Mundial de pilotos que se ganaron a pulso durante todo el año.

Carlos Sainz, en el Gran Premio de Rusia de la Fórmula 1 Reuters

El paso adelante de Sainz

El madrileño no ha dejado de crecer desde que llegó a la Fórmula 1 de la mano de Toro Rosso. Esta temporada tuvo el duro encargo de coger la responsabilidad en una escudería tan emblemática como McLaren y ha sorprendido a todos. "Creo que ya me empiezan a considerar como un piloto top, por lo menos la gente, creo que este está siendo un muy buen año y terminar el mejor del resto tantas veces no es fácil", aseguró Carlos Sainz en una entrevista en el diario AS.

Sainz está dominando la clasificación del 'otro Mundial' y ha pasado de ver desde lo lejos a Mercedes, Ferrari y Red Bull a pelear con ellos en las últimas carreras. El nivel del madrileño no pasa desapercibido para nadie y en el GP de Japón fue el tercer piloto más votado para ser el 'Piloto del día'. McLaren y su líder en pista demuestran fin de semana tras fin de semana que los de Woking han encontrado el camino y que cada vez son más competitivos. ¡Que tiemble la Fórmula 1 para 2021!