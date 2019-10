Fernando Alonso se quita presión: "Si corro el Dakar, un 1% de mi cabeza piensa en ganar"

Fernando Alonso sigue preparando el objetivo de correr el Dakar y, aunque todavía no deja clara su participación, el asturiano sí que ha aclarado cuáles serán sus objetivos en la competición que se estrenará en Arabia Saudí.

"Hay que esperar al día 24 cuando Toyota anuncie los pilotos que irán", respondía Alonso cuando le preguntan si puede confirmar su participación. Parece seguro que el piloto estará sobre las dunas del país de Oriente Medio, pero es cauto con respecto a su participación y con sus objetivos.

"Me gustaría acabar como primer objetivo, hay un 60% de abandonos", aclaraba un Alonso serio. Para el asturiano este hecho "es uno de los atractivos de hacer el rally más duro del planeta". "Cuando pensé en el Dakar, no tenía ni idea de cómo hacerlo. El equipo y el resto de personas me han ayudado a hacerlo y, si lo hago, un 1% de mi cabeza piensa en ganar", sentenció el doble campeón del mundo de F1 en un evento de su marca de ropa.

Ver esta publicación en Instagram Slick tyre ok. 10h @kartingangelburgueno ◘◘ #karting #endurance Una publicación compartida de Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) el 20 Oct, 2019 a las 8:31 PDT

Volver a la F1

Alonso también recordó que se cumple justo un año desde que se alejó de la F1. "Ha sido intenso, sin parar", y el asturiano admite que "me gusta verla, ha sido mi vida y me considero un piloto de Fórmula 1".

Pero también es muy certero a la hora de hablar de sus sentimientos con la competición. "No te creas que siento ganas de estar allí... conozco todos los sacrificios. El problema es que en febrero sabes qué vas a hacer durante todo el año y eso limita las ganas", argumentó un Alonso muy claro con sus intenciones de futuro.

Pero también sabe que en 2021 "puede haber cambios de cartas". "La frase más repetida es 'tienes que volver', pero nadie tiene la bola de cristal para elegir un coche", comentó el asturiano.

