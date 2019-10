Dovizioso pone a Rossi por delante de Márquez: "Tiene más talento"

Andrea Dovizioso prefiere a Rossi antes que a Márquez. El piloto italiano de Ducati, considera que Valentino tiene más talento que el piloto español. Dovizioso ha acudido al Festival del Deporte de Trento organizado por La Gazzetta dello Sport y no ha dudado en decantarse por su compatriota: "En mi opinión, Vale tiene más talento. Analiza y trabaja mucho, pero lo que hace y ha hecho, todo lo que ha ganado, se basa más en el talento y el instinto. Más que Marc", añade contundente.

Claudio Domenicali, CEO de Ducati también ha querido opinar sobre la competitividad de los pilotos: "Marc ha inventado una nueva forma de conducir: cómo usar el codo y cómo controlar el deslizamiento de la rueda delantera... Creo que solamente podrá ganar a Márquez el que lo estudie mejor", comentaba para Speedweek en el mismo evento.

El italiano considera que el éxito fraguado por el de Cervera, es, a parte de talento innato, mucho trabajo: "Márquez trabaja mucho más cuidadosamente y metódicamente de lo que parece. Tiene un gran talento, porque sin talento no llegarás lejos, pero tiene que haber una preparación detrás: la forma en que monta la moto... Eso no lo haces por accidente. Esto es algo que se analiza, se prepara, se comprende cómo hacerlo y se entrena. Está mejorando constantemente. Esto no es solo puro talento", apuntaba Domenicali.

Márquez, Dovizioso y Rossi. EFE

Se rinde ante el catalán y admite que sin su presencia nada sería igual: "Si Márquez no hubiera existido, tendríamos dos títulos más. Es un hecho cierto, no una hipótesis", afirma el dirigente de la escudería italiana.

Marc se proclamó hace unas semanas campeón del Mundo de Moto GP por octava vez en su carrera. Precisamente Dovizioso va segundo en la clasificación, Rossi se sitúa sexto en la tabla.

[Más información: Márquez gana en Tailandia y certifica su octavo título de campeón del mundo]