Puig: "No creo que el problema de Jorge Lorenzo sea de técnica, sino de coraje y voluntad"

Jorge Lorenzo llegó a Honda hace poco más de un año. La adaptación del balear al equipo no está siendo tan plácida como se pensaba desde un principio, especialmente después de su periodo de baja tras romperse dos vértebras en los entrenos de Assen. Lorenzo quería llegar a Honda, y Honda quería a Lorenzo, pero una vez ha fichado por la escudería japonesa, todo se ha ensombrecido. Un cúmulo de circunstancias que han hecho que algo no termine de funcionar entre el matrimonio Honda-Lorenzo.

El piloto arrastra una lesión de espalda desde su caída en Assen que no le permite estar al 100%. Y se nota. Los rumores de marcha del equipo no paran de salir y las informaciones que apuntan que prefiere marcharse, son constantes. En Honda tratan de tener paciencia y solo le piden que ruede.

El team manager de la escudería, Alberto Puig, se ha pronunciado sobre la situación del piloto en el podcast de la web oficial de MotoGP: "Yo no creo que el problema de Lorenzo sea de técnica, sino de coraje y voluntad", afirma.

Comprende lo que está viviendo el piloto, teniendo que empezar de nuevo en otro equipo y con una lesión renqueante, pero considera que todo depende de él mismo: "Para Jorge es un volver a empezar, pero siempre que él quiera, que tenga ganas y motivación de volver a empezar a tomar riesgos e interiorizar que en esta disciplina puedes hacerte daño. Es como quien salta al ring".

Jorge Lorenzo saluda a los fans, en el circuito de Silverstone. HRC

Mirando al futuro

A pesar de las complicaciones que se le están presentando, Puig quiere que Lorenzo se quede con ellos: "Si decidiese romper el segundo año de contrato, que es algo que no queremos, Honda no está preparada para reemplazarle en estos momentos. No hemos pensado en ningún recambio".

Trata de ser optimista y tiene su vista fijada en el futuro. Sus deseos están en que lograrán pronto una buena sintonía piloto-equipo. "Nos encantaría verle ir tan rápido como lo fue con la Yamaha, sería un sueño", sentenció.

