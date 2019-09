Hamilton alimenta los rumores sobre un futuro en Ferrari: "No sé si el destino lo planea"

A Lewis Hamilton le toca decidir su futuro. El próximo 2021 termina su contrato con Mercedes, tras llevar pilotando desde 2013 el monoplaza alemán. Según declaraciones para la publicación Motorsport, no quiere ser tajante ni cerrar ninguna puerta a ninguna opción. Una de esas posibilidades podría ser trabajar con Ferrari.

Admira la labor de los italianos, pero no considera que todavía sea el momento de decidirse: "¿Si me molestaría retirarme sin haber sido piloto de Ferrari...? No creo que puedas parar a pensar en cosas que realmente no sabes. Me encanta el color del coche, la pasión de sus aficionados aquí, en Monza, cuando están debajo del podio, es diferente a cualquier otro lugar", afirma el inglés.

Pero quiso ser prudente con respecto a su futuro, pueden pasar muchas cosas durante estos meses con Mercedes. Comentó para Sky Italia que "Todavía me queda más de un año y medio de contrato. Es extraño porque hemos firmado hace poco el anterior, pero en los próximos meses estudiaré las diferentes opciones", ha comentado el pentacampeón.

Lewis Hamilton EFE

Prudente pero sin sentenciar ni cerrar puertas a la escudería italiana: "Algunas cosas están destinadas a ocurrir, y no sé el destino planea que yo vaya a Ferrari. El tiempo dirá". También quiso alabar a los actuales pilotos del equipo, especialmente a Charles Leclerc "Ahora tienen dos grandes pilotos. Estoy seguro de que están contentos con su nueva joven estrella, estoy muy emocionado de ver cómo progresa", sentenció.

