Montezemolo justifica la ausencia de Alonso en la fiesta de Ferrari: "No somos unos resentidos"

Luca Cordero di Montezemolo, expresidente de Ferrari de 1991 a 2014, estuvo presente en la fiesta del 90 aniversario de la escudería italiana. Fernando Alonso en cambio no fue.

Encantado con la fiesta de Ferrari, el italiano mostró su felicidad tras acudir a ella: "¿Qué pienso de que me invitaran? Estoy encantado, significa que no miran al pasado con resentimiento. No somos unos resentidos". A pesar de ello, el español no fue ni nombrado en las celebraciones.

Por su parte, el asturiano, que estuvo cinco años en Ferrari convirtiéndose en uno de los pilotos más queridos de la marca roja, no asistió, aunque no se sabe si por falta de una invitación o porque está con los test de Toyota para el Dakar.

Este miércoles, la escudería italiana hizo un cartel conmemorativo de los 90 años de Ferrari, que se verá en Monza este fin de semana, donde apenas se le llega a ver entre todos los presentes en el mismo, que son todos los que han estado en la marca roja.

Si uno quiero divisar al asturiano, tiene que irse a la parte de arriba del todo, en la esquina derecha del montaje, para verle, donde se le aprecia celebrando una de sus tantas victorias, concretamente la de Silverstone 2011. También hay que recordar que la última victoria de Ferrari en Monza la consiguió nada más y nada menos que Fernando Alonso.

Fin de semana de F1!! Estaré en Monza ayudando en todo lo q pueda a mi equipo @McLarenF1 . Ganas de volver a pisar uno de mis circuitos favoritos, un podio mágico! Especialmente con las victorias de 2007 y 2010. Compartirlo con los equipos y el público es increíble! Buen finde◘ pic.twitter.com/VG7UuKHXTK — Fernando Alonso (@alo_oficial) September 5, 2019

El asturiano estará este fin de semana en el GP de Italia con McLaren. Y acudirá, en principio, como embajador de la marca británica. No será la primera vez que lo haga, ya que en Bahrein estuvo tras su primer test con Toyota y donde pilotó el MCL34 en las pruebas de Pirelli.

