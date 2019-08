Marta García y su cuarto puesto en las W Series: "Este campeonato no discrimina a las mujeres"

El pasado domingo concluyó las W Series femeninas de automovilismo tras las seis carreras disputadas en Hockenheim, Zolder, Misano, Norisring, Assen y Brands Hatch.

La británica Jamie Chadwick se convirtió en la primera campeona de esta categoría que ha dado mucho que hablar, para bien y para mal, y que pretende dar visibilidad a las mujeres dentro del automovilismo, aunque muchas son las voces que lo ven como un techo de cristal para evitar que las pilotos lleguen a la Fórmula 1.

Marta García, la única piloto española presente, finalizó cuarta tras conseguir ser tercera en Hockenheim y ganar en Norisring, siendo estos los mejores resultados de la valenciana.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con ella sobre sus sensaciones y sobre el balance que hace de un campeonato donde estará la temporada que viene: "El próximo objetivo es luchar por ganar las W Series".

Pregunta: ¿Cuáles han sido tus sensaciones?

Respuesta: Han sido muy buenas. Ha sido una buena temporada dentro de lo que cabe. Un podio, una victoria y buenos resultados. Las últimas dos carreras no fueron lo mejor debido al tipo de pista, ya que no es el mejor que se adapta a mis condiciones de conducción. Pero de cara al año que viene trabajaremos sobre las pistas rápidas, que es donde me cuesta más.

Marta García en un momento de las W Series de Hockenheim REUTERS

P: ¿Te esperabas quedar cuarta?

R: Sabía que podía quedar perfectamente de las cinco primeras y hacer algún podio. Pero lo de la victoria no me lo esperaba, ya que para ganar tenía que ser muy rápida y tener buen ritmo.

P: ¿Qué nota te pones y qué balance haces de la temporada?

R: Me pondría entre un ocho y un nueve. Siendo el primer año lo veo muy bien. Mi objetivo era estar en el top 5 y estoy en el 4. Estoy contenta por todo el trabajo hecho, pero de cara año al año que viene hay que trabajar mucho para tener mejores resultados.

P: ¿Qué te ha parecido las W Series?

R: La competición me ha sorprendido para bien. No esperaba tan buena organización y todo ha ido perfecto. Al final ha sido un muy buen campeonato en cuanto a la estructura.

P: ¿Ha sido un éxito todo?

R: Sí. En líneas generales todo ha sido muy bueno.

P: ¿Se podría mejorar algo del campeonato?

R: Ahora mismo no sabría decirte nada.

P: "Siempre he corrido contra hombres y no veo la necesidad de segregar el sexo femenino del masculino", dijo Tatiana Calderón, la única mujer en la F2, ¿estás de acuerdo?

R: No. Es una oportunidad para darnos a conocer y poder ayudarnos a dar el salto a otra categoría, al menos en mi caso, aunque para eso me queda mucho por aprender. Tampoco es una discriminación hacia nosotras que solo compitan mujeres. Además, es una competición que nos ayuda a todas las que no tenemos muchos recursos económicos.

Marta García en el podio de Hockenheim REUTERS

P: ¿Piensas que si las W Series tiene éxito puede ser un problema para veros compitiendo contra hombres?

R: Yo creo que no. El campeonato se ha creado para ayudar a todas las mujeres para competir y coger experiencia para saltar a otro campeonato. Si sigue estando el campeonato dentro de muchos años, sería en un nivel mucho más alto, por lo que las W Series nos ayudará para que podamos acabar compitiendo en la Fórmula 1 contra hombres.

P: ¿Las W Series impulsará el deporte femenino o se estancará con ello?

R: Yo creo que lo impulsará en el automovilismo. Al final hacen que corramos 18 mujeres en un campeonato. Muchas de nosotras estábamos fuera de la escena del motor, sin competir y sin dinero, como en mi caso. Ahora estamos otra vez ahí y podemos coger esos km para en un futuro dar el salto a otra categoría.

P: ¿Qué te ha aportado las W Series?

R: He aprendido mucho sobre conducción con todos los ingenieros que he tenido. Me llevo también amistades que he tenido.

P: ¿El año que viene te volveremos a ver, no?

R: Sí.

Marta García pilotando uno de los coches de las W Series

P: ¿Qué objetivo tienes de cara al próximo campeonato?

R: El objetivo prinicipal será luchar por ganar el campeonato.

P: ¿Hay gente que te conoce ahora más?

R: En cuanto a redes sociales tengo más seguidores. Pero cuando voy por la calle no he notado nada nuevo.

P: ¿Qué tal los premios económicos?

R: Han sido muy buenos y están bastante bien. Doy gracias que haya, ya que en muchos otros campeonatos no existen.

P: ¿Cuál ha sido la principal dificultad que has tenido?

R: Las pistas rápidas.

