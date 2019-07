El WEC modifica las 6 horas de Spa para no coincidir con la Fórmula E

La polémica entre el WEC y la Fórmula E por las fechas que ocupa cada competición en el calendario parece empezar a resolverse. En el momento en el que se conoció el calendario de la Fórmula E de cara a la próxima temporada, se comprobó que en tres ocasiones coincidía con el Campeonato de Resistencia.

El director general de la Fórmula E, Alberto Longo, esperaba que el WEC pudiese modificar algunas de sus fechas ya que ellos son muy estrictos y "no se van a mover", a lo que añadía: "Si no pueden, coincidiremos. No es el fin del mundo". Tras esta declaración el Mundial de Resistencia accedió a modificar una de sus citas.

Gerard Neveu, director del WEC, aseguraba a Motorsport que iba a cambiar una de las citas que ya habían sido planificadas con el fin de no coincidir con otro evento de motor: "Haré los arreglos necesarios para mover Spa una semana antes y ya está en marcha. Creemos que es mejor para Spa porque escuchamos que hay otros eventos de motor en esa misma fecha, por lo que es más cómodo para todos".

Mundial de Resistencia (WEC) Agencia EFE

Elección entre competiciones

El problema reside principalmente en los pilotos que compiten en ambas competiciones, como son los casos de Buemi, Vergne o Bird, entre otros. A pesar de que el WEC ha puesto de su parte a la hora de modificar las 6 Horas de Spa para que no coincida con el ePrix de Seúl, de momento siguen coincidiendo dos fechas.

