Fernando Alonso: "Tenemos que ganar, ¿crees que vamos a ir allí con la tortilla?"

El Toyota de Fernando Alonso se hizo con la victoria en las 6 horas de Spa. El piloto asturiano ha calificado esta carrera como la "más loca" de su trayectoria. "Nunca había pilotado en nieve. La carrera fue neutralizada con el safety car y terminó con la bandera roja al final. Fueron condiciones extremas para todos y en lo personal estoy muy contento por los puntos que sumamos de cara al campeonato hoy. Otro trofeo de 6 Horas de Spa que me llevo a casa. Por el momento es un 2019 perfecto. Gané en Daytona, en Sebring (1.000 Millas) y hoy he ganado en Spa. Así que tres de tres", comentó tras hacerse con la victoria.

El bicampeón de la Fórmula 1 señaló después que "Spa siempre ha sido un circuito muy bonito para correr y muy divertido". Pese a ello, en el Gran Circo nunca consiguió imponerse a sus rivales en la parrilla: "En la F1 desafortunadamente no pude ganar pero en otras categorías tengo bastantes éxitos. Estoy muy feliz. Hace un año empecé esta aventura aquí y ahora he repetido la victoria. Lo más importante es que en cada carrera en la que he participado en 2019 he ganado. Que continúe esta inercia en Indianápolis y Le Mans". Y es que quiso dejar claro que el objetivo en las 500 Millas de Indianápolis no es otro que estar en lo más alto del cajón: "Hombre, tenemos que ganar, ¿qué te crees? ¿Vamos a ir allí con la tortilla?".

"Me siento definitivamente muy motivado porque este año llevo un muy buen año de victorias en diferentes circunstancias,por ejemplo en Daytona con un tiempo muy intenso y lluvia con el Cadillac y fue un momento muy feliz para nosotros, Sebring es una carrera histórica dentro de los circuitos de Resistencia y también fue bonito y ahora Spa con las condiciones que hemos visto hoy con los puntos tan importantes para el título de pilotos ha hecho que completemos un bonito fin de semana y ahora estoy con un gran optimismo para Indy porque los resultados que llevo me hacen tener una sonrisa, aunque consciente de que la carrera no será fácil, quizá es la más difícil para lograr la Triple Corona, pero vamos a pelearlo y a ver qué podemos hacer, continuó el asturiano.

Deberían ser ya campeones

Para finalizar, Fernando Alonso señaló que a estas alturas ya deberían haber ganado el Mundial de Resistencia: "Fue un gran logro hoy en cuanto a puntos. Creo que con Silverstone -fueron penalizados- o Shanghái -pudieron ganar- probablemente nos mereceríamos más puntos de los que tenemos ahora y con esos puntos seríamos ya matemáticamente campeones,pero ahora necesitamos acabarlo en Le Mans. Parece fácil, porque el año pasado hicimos doblete sin problemas en el coche, pero si miras atrás a la historia de esta carrera, acabar las 24 Horas de Le Mans no es nada fácil. Necesitamos estar muy concentrados en la carrera porque todo puede pasar en Le Mans".

[Más información: Fernando Alonso se transforma en el Rey Midas lejos de la Fórmula 1]