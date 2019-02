Marc Márquez confirma la mejoría de su hombro: "Estoy contento"

El piloto español Marc Márquez -del equipo Repsol Honda- se declaró "contento" con su estado físico "en comparación con Malasia", después de obtener este sábado el décimo mejor tiempo en la primera jornada de los últimos entrenamientos de pretemporada de MotoGP, antes de defender su título a partir del 10 de marzo.

"Ha ido bastante bien para ser el primer día. El hombro ha mejorado muchísimo desde Sepang, lo siento con más fuerza y me siento mejor sobre la moto. Físicamente estoy contento. Quedan dos semanas para el arranque del campeonato y no sé si llegaré al cien por cien, pero llegaré mejor. Después del test de Sepang, estuve dos o tres días con bastante dolor, pero luego el hombro dio varios pasos adelante y estoy bastante contento. No he dado hoy muchas vueltas por el plan técnico que teníamos más que por el físico", afirmó Márquez en un comunicado de Honda.

"Además", añadió, "estamos un poco lejos en las tabla de tiempos y hemos tenido algún fallo en algún punto, así que hay dar un paso. Hemos trabajado en varios aspectos y mañana deberemos mejorar la puesta a punto de la moto, porque aquí no estaba bien. Físicamente pilotaba normal durante cinco vueltas y la diferencia de tiempo con la cabeza refleja que tenemos que trabajar. Por suerte esto no es la carrera y queda tiempo. Este es uno de los circuitos en los que siempre nos ha costado, pero quedan vueltas".

Los dos mejores tiempos correspondieron a otros dos pilotos españoles, Maverick Viñales y Alex Rins: "Parece que las dos Ducati oficiales y Viñales son fuertes aquí y nosotros estamos un poco lejos".

