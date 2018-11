Arrancan la pancarta a favor de los presos por la que Márquez no subía al Ayuntamiento de Cervera

Nuevo episodio a la polémica en torno a Marc Márquez y el Ayuntamiento de Cervera. El piloto catalán se ha negado a celebrar su quinto Mundial de MotoGP en el balcón del citado Ayuntamiento de la localidad de Lérida. El motivo no es otro que la pancarta independentist que cuelga del mismo, apoyando a los políticos presos del 'procés' con el lema "Llibertat presos políticos", a la cual Márquez no quería ser relacionado.

Sin embargo, este sábado 10 de noviembre, el municipio ha amanecido con dicha pancarta arrancada. Los grupos Brigada 155, Resistencia Penedès y Groc Enlloc -"amarillo en ningún sitio"- fueron los responsables del acto, del cual subieron un vídeo con el proceso que rápidamente ha sido suspendido por la red social Twitter.

Estos grupos afirman que como han "quitado la pancarta golpista del balcón del Ayuntamiento de Cervera, Marc Márquez ahora sí podría celebrar su campeonato mundial".

El Ayuntamiento reacciona

No obstante, el alcalde de Cervera, Ramón Royes -del Partido Demócrata Europeo Catalán-, ha asegurado en Catalunya Radio que entre "hoy y mañana" colocaran otra, ya que "no hay nada que justifique que se retire, ni por una hora". De hecho, el político adjudicaba el acto a "tres energúmenos a las dos de la mañana", los cuales no son vecinos de la localidad y ya habrían sido indentificados por la policía local.

En declaraciones a Europa Press, Royes ha explicado que la pancarta "será restituida y por lo tanto volverá a estar en el balcón de la Paería", adelantando además que habrá una movilización ciudadana para apoyar el acto.

Márquez festejará en la tarde de este sábado su quinta victoria mundial de MotoGP en su localidad natal, aunque por segundo año consecutivo no saldrá al balcón del Ayuntamiento.

