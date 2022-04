Aleksander Lesun, el pentatleta bielorruso que adoraba Rusia y se retira para oponerse a la guerra

La invasión de Rusia sobre Ucrania sigue dejando historias de deportistas afectados por la situación. Eso sí, en los últimos días son los rusos los que más afectados se están viendo por esta cuestión. Aleksander Lesun se ha retirado profesionalmente para mostrar su disconformidad con las acciones que está llevando a cabo Vladimir Putin. Es curioso su caso. Nacido en la Bielorrusia soviética, comenzó a competir por la 'madre patria' en 2009 y se mostraba "orgulloso de competir bajo la bandera rusa".

Lesun, que cumple 34 años el 1 de julio, nació en el país bielorruso cuando aún formaba parte de la Unión Soviética. Nacido en Barysaw, tenía la doble nacionalidad. "Rusia siempre fue algo querido para mi corazón, algo fuerte, grandioso. Y no estoy hablando de política o del ejército, estoy hablando de personas, de belleza natural. Siempre me sentí conectado con eso", expresaba el pentatleta que tuvo su momento culmen de la carrera con la medalla de oro de Rio 2016.

Ahora no quiere ser "una herramienta de propaganda" y por eso ha decidido dar un paso al lado. En la BBC admitió que "la situación dentro de Rusia se está volviendo extremadamente grave", sobre todo después de que entrase en vigor una nueva ley que impide que la gente se refiera a las acciones del país en Ucrania como una guerra. Por ello, para mostrar su rechazo, en vez de hablar, aunque también lo ha hecho, ha decidido no darle más éxitos al mundo ruso.

Vladimir Putin le condecora con la medalla de la Orden de la Amistad.

Tan peligrosa se ha vuelto la situación que, tras sus palabras en la BBC, hizo otras a Match TV, el canal de televisión ruso, retractándose. Lesun aseguró que sus palabras estaban distorsionadas y que su retiro no tenía nada que ver con la campaña militar de Rusia en Ucrania: "Mis palabras han sido desplazadas de la realidad y esto me sorprende. Solo dije que en febrero terminé mi carrera deportiva y que ya no quiero competir en el pentatlón moderno".

Lesun no recuerda mucho sobre la Unión Soviética, pero allí nació en 1988, tres años antes de su colapso. Sigue siendo el país que figura en su pasaporte. Al crecer en Bielorrusia en la década de 1990, pasó gran parte de sus años formativos mirando hacia atrás en busca de inspiración en los días de los logros soviéticos. A veces, incluso se sentía celoso al escuchar las historias de cómo solían ser las cosas para los atletas, ya que soñaba con convertirse algún día en un campeón olímpico también.

Amor por la URSS

El deporte era una gran prioridad para la URSS, pero los países postsoviéticos recién formados, como Bielorrusia, no podían permitirse la misma inversión. Para Lesun, tratar de triunfar como deportista joven significó luchar por sobrevivir. Cuando surgió la oportunidad de pasar a representar a Rusia en 2009, aprovechó la oportunidad, no solo porque significaba una mejor financiación. Utilizó como excusa que tenía "muchos parientes" de este país y por eso quería representarlo.

Después de 2009, Lesun ganó 14 medallas de campeonato mundial para Rusia en pentatlón moderno, cuatro de las cuales fueron de oro. En 2016 en Río, se convirtió en campeón olímpico. Pero a finales de febrero de 2022, coincidiendo con el estallido de la invasión, decidió no volver a competir por este país nunca más, ni por ningún otro. "¿Qué sentí? Decir que me sorprendió es no decir nada. Entendí que el mundo nunca volvería a ser el mismo", relató en la BBC.

El poder del miedo

Lesun describe su decisión como impulsiva. No tenía otras ofertas, nadie que se ofreciera a sacarlo de Rusia. En cambio, ha comenzado otro trabajo que no está directamente relacionado con el deporte. Es uno de los pocos deportistas rusos que se pronuncia en contra de la guerra en Ucrania. Aún menos han decidido tomar la decisión que él tomó. El poder del miedo es muy grande, sobre todo tras las decisiones que se han tomado a nivel gubernamental.

Hablar es muy arriesgado y puede tener graves consecuencias. Miles han sido detenidos en protestas contra la guerra. Una nueva ley penal prohíbe describir lo que el gobierno ruso llama su "operación militar especial" en Ucrania como una invasión o una guerra. Hablando con la BBC, Lesun evitó utilizar las palabras prohibidas: "Antes podías estar detenido durante 15 días por participar en una protesta pública de no a la guerra. Ahora pueden ser hasta tres años o incluso 15".

Esto tiene relación con la cantidad de figuras públicas que hablan y lo que eligen decir. Maria Sharapova se ha limitado a una expresión de esperanza por una solución pacífica a lo que denomina "la crisis en Ucrania". El también tenista ruso Andrey Rublev escribió "no a la guerra, por favor" en una cámara de televisión después de un partido en Dubai en febrero. Daniil Medvedev habló de "promover la paz". Todo esto fue antes de la nueva ley que les puede hacer pasar 15 años en la cárcel.

