La Generación de Cobi, el oro en fútbol de Barcelona 92: "Ojalá los de Tokio nos hagan olvidar un poco"

Ningún miembro de la generación que este sábado (13:30 horas) jugará la final de la modalidad de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 había nacido por aquel entonces. Solo Luis de la Fuente y miembros de su cuerpo técnico tuvieron consciencia de lo que sucedió aquel verano en el Camp Nou. Barcelona 92 es el único oro de España en fútbol y se consiguió en la única cita olímpica que se ha disputado en territorio nacional y de forma épica en los últimos minutos con el famoso gol de Kiko Narváez.

"Ojalá nos hagan olvidar un poco, ¿no? Aunque estamos encantados de que nos llamen para recordar lo que hicimos". Como el resto del país, los miembros de la generación de oro de los JJOO de 1992 que tumbaron a Polonia en Barcelona también desean que "La Quinta de Pedri", como ellos mismos la conocen, les quite el privilegio de ser la única medalla de oro de la historia en fútbol del país. No están comentando la actuación de estos en su famoso WhatsApp, pero ninguno se perderá el España - Brasil.

"Solamente con la calidad que ellos tienen, si corren y pelean como el rival, pueden ganar. Tienen un gran equipo, solamente se tienen que poner a la altura de sus rivales a la hora de luchar. Es una final ante Brasil, tienen mucha calidad también, pero va a ser un partido muy emocionante. Esto de que me llaméis tiene que acabar alguna vez, esto es ley de vida", explica a EL ESPAÑOL el jugador más joven en esa cita, Alfonso Pérez.

La selección española de fútbol en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92

Compartía ese cartel de benjamín con Kiko, el hombre que cruzó ese disparo para batir a Aleksander Klak en el minuto 90. España perdía al descanso por 1-0. Las gradas del Camp Nou estaban llenas de aficionados de muchos lugares de la península porque querían ver un hito histórico. Por eso no les podían fallar. Abelardo y el delantero que finalmente fue la estrella pusieron por delante en el marcador a la selección de Vicente Miera. Staniek, en el 75, volvió a empatar el choque que se resolvería con ese final feliz.

"A Kiko solo le preocupaba una cosa cuando estaba celebrando el oro. Me dijo: Solo quiero que mis amigos vuelvan sanos y salvos a Cádiz", explica Miguel Hernández, uno de los desconocidos en la actualidad que formó parte de esta generación y que, durante el torneo, fue el compañero de habitación del por aquel entonces goleador del equipo gaditano. Ese tanto hizo que todo el país saltase de emoción, y también que ellos se llevaran un buen pellizco.

Cobrar el oro

Miguel sí ha cobrado la 'Libreta Campeones' que La Caixa concedió a todos los olímpicos de España en esa edición que ganaron medallas. Eran 200 millones de pesetas a repartir entre todo el equipo y el cuerpo técnico en el caso del fútbol, es decir, cada uno tocaba a unos 10 millones (al cambio 60.000 euros).

La única foto de equipo y cuerpo técnico que hay de Barcelona '92 más allá de la de la medalla, porque el grupo no quiso hacérsela con el presidente y la junta directiva de la RFEF de ese momento que encabezaba Ángel María Villar

El ex del Rayo lo hizo con la retribución vitalicia, pero otros como Kiko y Alfonso prefirieron el único pago que les llegará a los 50 años. "Yo no lo he cobrado aún, Kiko creo que tampoco... Lasa me suena que en septiembre de este año le toca", concreta Alfonso Pérez, que reconoce que "nos hubiera venido mejor en aquel momento". La devaluación de la moneda les habría hecho perder en torno a los 40.000 euros.

"En ese momento no pensábamos en eso", recalca el hombre que da nombre al estadio del Getafe en la actualidad. Eso sí, tampoco eran conscientes de lo que habían conseguido, tal y como explica Miguel: "En ese momento no sabíamos lo que habíamos hecho, ver pasar cada JJOO sin ganar le ha dado más valor".

La salud mental

Guardiola, Berges, Cañizares, Alfonso, Vidal, Kiko, Billabona, Paqui, Luis Enrique, Abelardo, Amavisca, Lasa, Manjarín, López, Pinilla, Toni, Solozábal, Ferrer, Soler y Miguel; esos son los nombres que han quedado grabados en la pared del Comité Olímpico Español donde están todas las medallas de la historia. Vicente Miera (Nueva Montaña, Cantabria, 1939), el hombre que les entrenó durante el torneo, se muestra muy orgulloso de la familia que creó.

"Eran unos jugadores fantásticos. En un principio estuvieron 24 por si había alguna lesión. Cuando di la última lista, hubo cuatro que se quedaron fuera y me dijeron: míster, no se preocupe, nosotros como si fuéramos uno más. Me emociono todavía de recordarlo", concreta el cántabro a EL ESPAÑOL. Él fue el que hizo un cambio revolucionario de cara a este torneo y que, por ejemplo, uno de sus pupilos como Luis Enrique, le da mucha importancia en sus cuerpos técnicos: la figura del psicólogo.

Jesús García Barrero y Rosana Llames fueron las personas sobre las que se centró esa preparación que comenzó en Cervera de Pisuerga, Palencia. Todos coinciden a la hora de explicar que fueron muy importantes en este éxito. "La figura del psicólogo fue muy importante. Íbamos al campo, nos hacían visualizar que ganábamos la medalla...", explica Miguel Hernández.

Kiko Narváez, celebrando el gol ante Polonia en la final de Barcelona 92 RFEF

Esa camaradería que existía en esta Selección con "torneos de mus", "los que más la liaban que eran los dos jóvenes, Kiko y Alfonso,", "el que hacía las bromas más pesadas que era Luis Enrique" y otros muchos argumentos a favor de la buena relación que se forjó en ese instante, tiene mucho en común con la actual generación. Luis de la Fuente siempre aclara que "el grupo está por encima de todo, somos una familia".

Es por lo que esta generación está conformada por: Unai Simón, Álvaro Fernández, Iván Villar, Mingueza, Vallejo, Eric García, Miranda, Pau Torres, Óscar Gil, Cucurella, Moncayola, Zubimendi, Ceballos, Mikel Merino, Carlos Soler, Pedri, Bryan Gil, Marco Asensio, Dani Olmo, Oyarzabal, Rafa Mir, Javi Puado. Había mayores disponibles, como Sergio Ramos, pero la prioridad para el seleccionador era que para el torneo estuvieran los dos últimos bloques de jugadores sub23.

La actualidad

El éxito en Barcelona '92 les cambió la vida a todos los integrantes de esta generación. Todos guardan, además del recuerdo, el contacto a través de un grupo de WhatsApp. "Creo que sigue sin estar Guardiola", explica Alfonso. El actual entrenador del Manchester City nunca entró. Es el único eslabón roto, sobre todo, por las diferencias que se generaron a la hora de mostrar su condición política.

Ojalá dentro de 29 años se siga recordando el 7 de agosto de 2021 como ahora se recuerda el 8 de ese mismo mes de 1992. Tokio puede ser el punto de partida de una nueva generación dorada, aunque el deseo también es que no pase tanto tiempo entre medalla y medalla la próxima vez, ya que desde Sídney 2000 España no cata un metal. 'La Quinta de Pedri' cuenta con el beneplácito de la de Kiko para morder el oro este sábado.

