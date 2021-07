Andy Murray abandona el cuadro individual de los JJOO de Tokio 2020: "Tomé la decisión de retirarme"

Del campanazo en el cuadro femenino individual con la derrota de la número 1 del mundo, Ashleigh Barty, a manos de la española Sara Sorribes; al bombazo en el cuadro masculino después de que Andy Murray anunciase que abandonaba el torneo por el consejo de sus médicos.

Esto no quiere decir que el tenista británico se despida de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Porque sí, Murray seguirá con su participación o al menos con parte de ella. Y es que aunque no jugará más en categoría individual, sí que seguirá adelante en la modalidad de dobles, formando pareja con Joe Salisbury.

El propio Andy Murray se ha encargado de dar los motivos por los que ya no competirá de manera individual en la cita olímpica: "El personal médico me ha aconsejado que no juegue en ambos eventos, así que tomé la difícil decisión de retirarme de los individuales y concentrarme en jugar dobles con Joe".

Hay que recordar que el británico ha pasado por un auténtico calvario los últimos años por culpa de las lesiones. De ser el cuarto en discordia con el 'Big Three' a caer hasta el puesto 104 del ranking ATP. Aunque eso sí, él es el ganador de la medalla de oro tanto de Londres 2012 como de Río 2016.

Max Purcell es el tenista que deberá enfrentarse en lugar de Andy Murray a Félix Auger-Aliassime. En lo que se refiere a los dobles, la pareja Murray - Salisbury ha ganado a una de las parejas de favoritos, la formada por Nicolás Mahut y Pierre-Hugues Herbert. Sus siguientes rivales son los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Después de caer en Wimbledon, el escocés realizó una dura reflexión: "La parte positiva es que he jugado varios partidos y me encuentro bien físicamente. No estoy lesionado. Eso es bueno, pero hay una parte de mí que siente que he puesto mucho esfuerzo en los últimos tres meses y al final no he jugado como esperaba poder jugar. ¿Merece la pena esto? ¿Merece la pena todo el trabajo que estás haciendo?".

"Hay una parte de mí que dice que sí, porque tienes muy buenos recuerdos y tal de este torneo, pero también he acabado este partido y le he dicho a mi equipo que no estoy contento con cómo he jugado", agregó entonces un Murray que cosechó su peor derrota en Wimbledon.

