Sorribes da el campanazo en Tokio y elimina a Barty, la mejor del mundo

La gran sorpresa del torneo de tenis en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha saltado este domingo con la victoria de Sara Sorribes sobre Ashleigh Barty en primera ronda. La española dominó de principio a fin el encuentro y acabó dejando a la gran favorita sin opciones de ganar una medalla al conseguir la victoria en dos sets por 4-6 y 3-6. [Así vivimos la jornada en directo de los JJOO de Tokio 2020]

Una hora y 34 minutos le bastaron a la tenista de Castellón para deshacerse de la mejor tenista en la actualidad. Bombazo, sorpresa, campanazo... llámenlo como quieran, pero el nombre propio de esta segunda jornada en el Ariake Tennis Park es el de Sara Sorribes.

Con mucho que ganar y poco que perder, la número 48 del ranking WTA llegó a la pista sin complejos. Ante ella, la vigente campeona de Wimbledon y la clara favorita para colgarse al cuello la medalla de oro en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Pero no, el destino quiso que Barty cayese a las primeras de cambio. Bueno, el destino y una enorme Sorribes.

Desde el inicio del partido, la española demostró que estaba muy metida en el partido. Dos roturas de servicio para dejar claro que no iba a poner las cosas fáciles a la mejor del mundo. Sorribes fue más valiente, corrigió su posición continuamente y también insistió más.

Además, estuvo tranquila cuando debía estarlo. En un momento que pudo cambiarlo todo, con 4-2 arriba y opciones de break para la australiana, Sara Sorribes respiró y consiguió mantener las distancias en el marcador para llevarse la primera manga por 4-6.

Intento de reacción

Sorribes vio un punto débil y cargó contra el revés de Barty. Se llevó el primer set la española y en un intento de reacción de la número 1, Sara fue haciendo que el cauce se volviese a reconducir después de que se llegase a pensar que la australiana estaba a tiempo de dar un nuevo giro a la contienda.

Sara Sorribes, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

El break en la segunda manga llegó cuando menos se esperaba. Sorribes levantó un 40-0 a la australiana y logró así la primera rotura. Esto dio ánimos a una Sara lanzada y con unas piernas que llegaban a todo. Con su servicio en contra, se repuso por enésima vez y acabó ganando por 4-6 y 3-6, dejando a la número 1 de la WTA fuera de Tokio 2020 y con un registro de 55 errores no forzados.

La tenista española no puede estar más feliz y todo después de enfadarse cuando conoció que Barty era su rival en primera ronda: "Me enfadé cuando me tocó con Barty, pero hoy no puedo ser más feliz". "No ha habido día en los últimos dos años que no haya pensado en los Juegos Olímpicos", ha agregado tras su inesperado triunfo.

