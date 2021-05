Pau Gasol confirma que quiere estar en los Juegos Olímpicos de Tokio

Pau Gasol regresó a Barcelona con varias metas claras. La primera era volver a sentirse jugador de baloncesto, algo que ha demostrado con creces ayudando a los culés a clasificarse para la Final Four que disputarán este próximo fin de semana. La siguiente eran esos Juegos Olímpicos que parecían la fecha ideal para poner el broche más ideal a su carrera deportiva. El catalán ha confirmado este martes que quiere acudir a esta cita. La pelota está en el tejado de Sergio Scariolo.

"He tenido la suerte de volver al Barcelona, el equipo que me vio nacer a nivel profesional y que me dio la gran oportunidad. Y luego de poder luchar por conseguir una vez más una medalla olímpica. Se verá esa preparación, lo que ha requerido volver a jugar y la preparación de los Juegos", explicaba en la presentación de su docuserie que se emitirá próximamente en Amazon Prime Video donde se podrá ver cómo ha sido todo ese proceso para llegar al momento actual.

No ha sido una situación cómoda. El campeón de la NBA en dos ocasiones ha sufrido bastante con su maldito pie, aunque todo parece estar saliendo bien a sus 40 años. "Toda esa preparación durante casi dos años o más ha sido para prepararme para la posibilidad de jugar. Ha habido muchos momentos en los que no estaba claro, es más pintaba muy mal", reconocía el pívot que ahora espera poder ayudar a su equipo a conseguir uno de los títulos que no pudo ganar durante su estancia en Europa.

Docuserie sobre la última etapa de la carrera de @paugasol, con la que su leyenda se hace aún más grande. pic.twitter.com/9mnH8yFkJh — Prime Video España (@PrimeVideoES) May 25, 2021

"Estoy muy centrado en la Final Four, en terminar lo mejor posible la temporada. Y acabada esta temporada, pensaré en lo siguiente. Eso es Tokio, prepararme para unos quintos Juegos, que es algo que me hace muchísima ilusión. Y luego vendrá lo que venga la temporada siguiente o el futuro más allá de ahí", argumenta sobre los pasos que está dando en su cabeza. No descarta jugar un año más, pero está claro que la cita de los Juegos Olímpicos marcará su verdadero estado.

Sueño olímpico

La única parte positiva de que se aplazaran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la Covid-19 era que él tenía más tiempo para recuperarse. La realidad es que ese cambio de fecha benefició a una Selección que se habría visto sin uno de sus jugadores de referencia. Una vez confirmado el cambio de fecha, Pau inició su cuenta atrás con el objetivo de llegar a Tokio.

El catalán explicó en diversas ocasiones cuál era su plan. Primero de todo, recuperarse de una lesión que, al haberse visto en tiempos de pandemia, había tenido un complicado tratamiento ante la falte de medios. La segunda, regresar a las canchas lo antes posible para coger ritmo de competición. Y, por último, llegar a la convocatoria de Scariolo en plena forma para poder despedirse con la Selección por todo lo alto: con una medalla en el pecho y en unos Juegos históricos.

[Más información: La trascendencia del pase del Barça a la Final Four: del futuro de Pau Gasol al nuevo proyecto]