El informe policial desvela que Tiger Woods tenía pastillas de un potente analgésico en el momento del accidente

Con el transcurso de los días se conocen cada vez más detalles del accidente que sufrió Tiger Woods el pasado viernes en Florida. El estadounidense perdió el control de su Land Rover y volcó tras intentar adelantar a gran velocidad a un camión con remolque.

El informe policial hecho público este martes desvela los detalles de su último percance al volante. Los agentes encontraron dos pastillas de hidrocodona, un potente analgésico, en uno de sus bolsillos. "Tomo algunas", se defendió el golfista para explicar los dolores que siente por sus problemas físicos.

El golfista se sometió a algunos ejercicios para saber si estaba sobrio, en los que los policías se dieron cuenta de que estaba "cojeando y tropezando hacia la derecha y que movía la cabeza de un lado para otro". No obstante, Woods se defendió citando las siete operaciones de espalda y las que ha tenido de rodilla para justificar su cojera al caminar.

BREAKING: Tiger Woods arrested and charged with DUI, property damage, and refusing a urine test after rolling his Range Rover on Jupiter Island. He blew 0.00 on the breathalyzer — deputies believe it was medication. His second DUI arrest in Florida. pic.twitter.com/FVEcrntW33 — Brian Allen (@allenanalysis) March 27, 2026

El estadounidense estaba distraído por el uso del teléfono móvil o de la radio. Tenía los ojos vidriosos y hacía movimientos lentos, describieron los cuerpos de seguridad del estado de Woods.

Cuando le mandaron quitarse las gafas de sol, sus ojos estaban "inyectados en sangre y vidriosos y sus pupilas estaban extremadamente dilatadas", reconocieron agentes en declaraciones recogidas por el diario People.

La explicación que el deportista les dio sobre el accidente fue que "estaba mirando su móvil, cambiando de emisora de radio", y no se dio cuenta de que el vehículo de delante había frenado, pero el otro conductor afirmó que no frenó de golpe para girar a la derecha y que además indicó sus intenciones señalándolo con el intermitente.

Tiger Woods, envuelto en un nuevo accidente de tráfico.

Los agentes que acudieron al lugar del accidente describieron al golfista como "letárgico" y apreciaron signos evidentes de deterioro, aunque descartaron que el estadounidense estuviera bajo los efectos del alcohol.

"Nuestros investigadores de DUI acudieron al lugar de los hechos y al salir Woods sí mostraba signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia. Él explicó las lesiones y las cirugías a las que se había sometido. Tuvimos eso en cuenta; sin embargo, se le realizaron pruebas exhaustivas en el lugar del accidente y, una vez determinado el resultado, fue puesto bajo arresto y trasladado a la Cárcel del Condado de Martin", explicó el sheriff John Budensiek.

Ocho horas detenido

El golfista fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció detenido durante ocho horas antes de quedar en libertad bajo fianza. Además del presunto delito de conducción bajo los efectos de sustancias, se le atribuyen daños a la propiedad y la negativa a someterse a una prueba de orina.

El accidente tuvo lugar en una carretera con un límite de velocidad de 50 km/h, por la que, según las autoridades, Woods circulaba a gran velocidad. Su vehículo volcó y se deslizó varios metros antes de quedar finalmente detenido. El otro conductor implicado en el siniestro resultó ileso.

El episodio se produce en un momento en el que Woods ultimaba su preparación para regresar a la competición en el Masters de Augusta, después de haberse recuperado de una rotura del tendón de Aquiles sufrida en 2025. Esta misma semana, había competido en el SoFi Center de Palm Beach Gardens, su primer torneo serio desde 2024.

No es, además, la primera vez que el golfista se ve envuelto en un incidente de este tipo. En 2009, en una escena que dio la vuelta al mundo, se llevó por delante una boca de incendios y un árbol mientras salía de su casa, cerca de Orlando. Su primera mujer, Elin Nordegren, utilizó un palo de golf para romper la ventanilla trasera y rescatarlo, según declaró.

En 2021 sufrió un grave accidente en California en el que estuvo a punto de perder una pierna y en 2017 fue arrestado en otro caso relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol.