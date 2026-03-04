Jon Rahm paga un avión privado para rescatar a siete jugadores atrapados en Dubái

En medio del caos aéreo que ha paralizado Dubái por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, Jon Rahm ha dado un paso al frente y ha financiado un vuelo chárter para que varios golfistas del LIV pudieran llegar a tiempo al torneo de Hong Kong.

El vasco ha fletado de su bolsillo un avión privado para sacar de la ciudad emiratí a varios compañeros atrapados por el cierre del aeropuerto principal y garantizar así la disputa íntegra del LIV Golf Hong Kong, tercera cita de la temporada.

La escalada bélica en la región, con ataques de Irán a intereses occidentales y el consiguiente cierre y cancelación masiva de vuelos en Dubái, ha dejado decenas de millas de viajeros en tierra y ha disparado el recurso a aviones chárter como única vía de salida.

En ese escenario se quedaron bloqueados varios golfistas del LIV, incapaces de llegar a tiempo al torneo por la falta de conexiones comerciales y las restricciones de seguridad en los grandes hubs de la zona.

Rahm, que ya se encontraba en Hong Kong tras viajar vía Los Ángeles en un vuelo regular pagó un vuelo privado en el que embarcaron siete jugadores y un caddie: sus compañeros de equipo Tom McKibbin y Caleb Surratt, además de Thomas Detry, Adrian Meronk, Anirban Lahiri, Lee Westwood y Sam Horsfield, junto al caddie de este último, Terry Mundy.

Jon Rahm, en la segunda jornada del Open de España. EFE

La organización tenía reclutados suplentes ante la posibilidad de que no llegaran a tiempo, pero el gesto del español permitirá mantener el cuadro previsto y preservar la imagen de fortaleza del LIV en una semana delicada.

Mientras los precios de los jets privados se han disparado para evacuar a ejecutivos y turistas con alto poder adquisitivo desde Dubái hacia aeropuertos alternativos en Omán o Arabia Saudí, Rahm utilizó esa misma vía para rescatar a colegas de profesión atrapados por el conflicto.

Guerra abierta con el DP World Tour

Mientras tanto, Rahm está en plena guerra política con el DP World Tour, al que acusa abiertamente de extorsionar a los jugadores de LIV. El circuito europeo ha ofrecido a un grupo de golfistas un acuerdo para mantener la membresía y evitar nuevas multas en 2026, siempre que paguen todas las sanciones acumuladas por jugar el LIV y se comprometan a disputar un mínimo de torneos en su calendario.

Ocho jugadores ya han aceptado ese pacto, entre ellos el español David Puig, además de Tyrrell Hatton, compañero de Rahm en el LIV y en la Ryder, y nombres como Thomas Detry, Adrian Meronk o Laurie Canter.

🚨🗣️😡 #EXTORTION — Jon Rahm TEE’S OFF on the DP World Tour with explosive quotes from Hong Kong, accusing the league of extorting its own players.



“I don't know what game they're trying to play right now, but it just seems like in a way they're using us to -- they're using our… pic.twitter.com/nVeJS16WRN — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) March 3, 2026

Rahm, en cambio, se mantiene en rebeldía: se niega a pagar unas multas que superan los dos millones de dólares y mantiene el caso en los tribunales, convencido de que el DP World Tour está usando su impacto para beneficiarse "por los dos lados".

El vasco asegura que llegó a proponer una solución intermedia: aceptar cuatro torneos del circuito europeo, pero no los seis que le exigen como condición, una oferta que fue rechazada. "No me gusta la situación y no voy a aceptar eso", ha repetido, defendiendo el derecho de los jugadores a competir donde quieran sin sentirse presionados por compromisos que consideran impuestos.