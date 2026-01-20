Desaparece la estatua de Seve Ballesteros en Pedreña: la Guardia Civil investiga el robo

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo (Pedreña, Cantabria) denunció en la noche del lunes la desaparición de la estatua inaugurada el 6 de agosto de 2017 en honor a Severiano Ballesteros, considerado el mejor golfista español de la historia.

Según indicó el Consistorio, "todo apunta que se trata de un robo", algo que en lo que también insistió el alcalde, Pedro Pérez Ferradas, en declaraciones recogidas por El Diario Montañés, que la sustracción se había producido "en las últimas 24 horas", en referencia a la jornada de este lunes.

En la denuncia, hecha pública a través de las redes sociales, el Ayuntamiento pidió la colaboración vecinal si hubieran observado algún "movimiento sospechoso" que pudiera estar relacionado con los hechos.

La Guardia Civil y la Policía Local de Marina de Cudeyo son los encargados de esclarecer qué ha ocurrido con la figura instalada en Pedreña en homenaje al ganador de cinco majors: 3 British Open (1979, 1984, 1988) y 2 Masters de Augusta (1980, 1983).

Seve Ballesteros, que falleció en 2011 a los 54 años, está considerado uno de los mejores golfistas de la historia. En su carrera profesional logró 90 títulos.

La estatua de bronce que inmortaliza al genio en su pueblo, obra de Salvador García Ceballos, fue presentada en el año 2009 dentro de un proyecto más amplio con el que entonces se pretendía reconocer la figura del golfista y pasó ocho años debajo de la escalera del hall municipal.

La obra emula el gesto triunfal del deportista tras lograr su triunfo en el Open británico de 1984 en Saint Andrews (Escocia), una instantánea que dio la vuelta al mundo y que también es la imagen de la Fundación que lleva el nombre de Seve.

La estatua de Ballesteros con el puño en alto en el Parque de La Barquería, junto a los accesos al Real Club de Golf de su localidad natal de Pedreña, fue inaugurada el 6 de agosto de 2017 con un sencillo acto al que asistieron Carmen y Miguel Ballesteros, dos de los hijos del golfista cántabro.