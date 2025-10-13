La redención de Marco Penge, el niño futbolista con TDAH que reinó en el Open de España tras un escándalo con apuestas

Marco Penge posa con el título del Open de España de golf. EFE

Todo el mundo esperaba a Jon Rahm, pero fue Marco Penge quien acabó siendo el protagonista del Open de España de golf. Ganó de forma agónica, en el desempate ante Daniel Brown, pero acabó demostrando por qué ha sido el jugador del año en el viejo European Tour.

La conquista en Madrid representa mucho más que un título. Le otorga plazas directas para el Masters de Augusta y el British Open de 2026, una recompensa histórica nunca antes ofrecida por el Open de España.

Además, lo catapulta al segundo puesto en el ranking del DP World Tour , solo por detrás de Rory McIlroy.​

Penge ha transformado completamente su carrera. Sus tres victorias en 2025 (Hainan Classic, Danish Championship y Open de España) lo convierten en el jugador con más títulos en la temporada.

Con más de tres millones de dólares en ganancias acumuladas en el DP World Tour, el inglés ha demostrado que los obstáculos pueden convertirse en trampolines hacia la grandeza.​

Ejemplo de perseverancia

La historia de Penge, de 27 años, es un testimonio de perseverancia que desafió todas las expectativas. Hijo de un ingeniero aeroespacial italiano, sus primeros pasos en el deporte fueron en el fútbol, ​​donde destacó como delantero en el Chesworth Rovers de su Horsham natal.

Su talento con el balón era evidente: llegó a realizar pruebas en clubes de prestigio como Reading y Southampton, equipos con tradición en la Premier League.

Sin embargo, el diagnóstico de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) a temprana edad parecía contradecir su futuro deportivo. Esta condición médica, caracterizada por la dificultad para mantener la concentración, chocaba aparentemente con las demandas del golf, un deporte que requiere paciencia extrema y capacidades de concentración sostenidas.

"Six months I'll never forget because I've just played so good" 🙌



Paradójicamente, algunos expertos sugieren que el TDAH puede convertirse en una ventaja en ciertos deportes, ya que los afectados desarrollan una "híper-atención" en situaciones de alta presión.​

A los 5 años, Penge cogió por primera vez 'drive' de su padre en el campo de prácticas del Cottesmore Golf Club, marcando el inicio de una transformación que lo llevaría del fútbol al golf.

Su progresión fue meteórica: a los 13 años ya era jugador scratch , capaz de jugar consistentemente al par o por debajo, y ganaba el campeonato de su club.​

El salto al profesionalismo no fue sencillo. Tras conseguir la tarjeta del Challenge Tour en 2020, una lesión de rodilla en octubre de 2021, consecuencia de sus años futbolísticos, lo mantuvo alejado de la competición hasta marzo de 2022 .

Su debut en los grandes torneos llegó a través de las previas del British Open, y en 2023 obtuvo la tarjeta para el DP World Tour.​

Las apuestas

El momento más oscuro de su carrera llegó en diciembre de 2024 , cuando un panel disciplinario del DP World Tour concluyó que había violado las políticas de integridad al apostar dinero en torneos de golf (aunque nunca en competiciones donde él participaba).

La suspensión de tres meses y la multa de 2.000 libras podrían haber acabado con sus aspiraciones profesionales, pero utilizó ese período como catalizador para su renacimiento.

Marco Penge, durante su participación en la cuarta jornada del Open de España de golf. EFE

Su regreso en febrero de 2025 desató una temporada explosiva que comenzó con su primera victoria en el DP World Tour en el Hainan Classic en abril. La conquista continuó en agosto con el Campeonato Danés, donde estableció un nuevo récord del campo con 64 golpes.

Madrid fue la guinda. Un torneo en el que comenzó dominando con puño de hierro para después meterse en un lío de forma innecesaria y para culminar su obra remontando cinco golpes para forzar el desempate con un birdie decisivo en el hoyo 18. Allí se llevó el gato al agua.