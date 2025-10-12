Jon Rahm se despide del Open de España con un sabor amargo: un año sin victorias y un final del torneo sobresaliente

Jon Rahm saluda al público en su última participación en el Open de España. EFE

'El León de Barrika' clausuró su participación con una vuelta de 65 golpes (274 total, -10) que lo empujó en la clasificación hasta los puestos de cabeza, aunque ya sin opciones de victoria.

Jon Rahm cerró su participación en el Open de España con una sonrisa tras firmar una destacada actuación en la jornada final y dejar atrás las dificultades de los días anteriores. Además, confirmó su intención de volver a disputar el torneo madrileño el próximo año, siempre que el DP World Tour ratifique su celebración.

"Si hay torneo, aquí estoy. Cada año vengo. Quiero venir. Algo muy raro tiene que pasar para que yo no esté aquí. Es un torneo muy divertido y me encanta venir", declaró el vasco al término de sus últimos 18 hoyos, que completó con una tarjeta total de -10.

'El León de Barrika', autor de siete birdies y un bogey, reconoció su frustración por no haber podido competir por lo que habría sido su cuarto título del Open de España y su primera victoria individual del año.

Jon Rahm finishes with a round of 65 👏🇪🇸#OpenEspana pic.twitter.com/cAl4cLQ6Tv — DP World Tour (@DPWorldTour) October 12, 2025

"Por lo menos, hoy una buena vuelta, un buen día final y les ha dado algo por lo que poder animar", expresó, agradeciendo el apoyo del público que lo acompañó en el Club de Campo Villa de Madrid.

Rahm explicó que jugó "lo suficientemente bien" como para tener opciones de ganar, aunque admitió: "He cometido demasiados errores impropios. Hoy contento de haberlo hecho bien, pero el sentimiento es de que me he dejado algo".

Un final agridulce

Cuestionado sobre cómo valora su temporada, en la que conquistó la general del LIV Golf y la clasificación por equipos con Legion XIII, además de ganar la Copa Ryder con Europa, contestó: "Un siete de diez. Pero he jugado muy bien, muy consistente".

"Opciones de ganar he tenido. Una pena. Pero no me siento como que no haya conseguido nada este año. Me voy muy satisfecho. De cara a mi juego, podría ser mejor", añadió el golfista vizcaíno en alusión a su ausencia de victorias individuales.

Avanzó que el torneo de Madrid podría haber sido su último certamen del año, aunque no descartó participar en la final del DP World Tour en Dubái el próximo noviembre.

Jon Rahm golpea a la pelota en la cuarta jornada del Open de España. EFE

El deportista destacó que su mayor alegría de la temporada ha sido la victoria en la Copa Ryder disputada en Nueva York a finales de septiembre: "Lo más emotivo y especial ha sido la Ryder, sin ninguna duda. La única semana que considero que tiene opciones de igualar, no digo sobrepasar, sería la de España (en 2031)".

No precisó si pasará unos días de descanso con su familia en Barrika, pero sí descartó acudir al estadio de San Mamés para el próximo partido del Athletic Club en la Liga de Campeones, el día 22 frente al Qarabag.

"No puedo. El mayor (hijo) está en una época en la que tiene que ir a clase y no perder demasiados días de colegio. Lo veré por la tele", concluyó Rahm.