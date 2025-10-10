Jon Rahm podría seguir los pasos de Carlos Alcaraz con una decisión radical: "Me cortaría el pelo como él... pero en la barba"

Carlos Alcaraz estuvo muy cerca de poner contra las cuerdas a Jon Rahm en la previa del inicio del Open de España. El tenista y el jugador de golf compartieron nueve hoyos con motivo de un 'spot' publicitario y durante la segunda jornada del torneo, el 'León de Barrika' reconoció haber estado muy nervioso al estar junto con el murciano.

"Sería difícil decir quién estaba más nervioso de los dos. Para mí fue muy bonito encontrarme con él. Soy fan. Me gusta el tenis, no lo juego, pero lo veo y lo sigo muy de cerca. Tener a Carlos jugando al golf conmigo... La verdad es que me daba miedo fallar la calle del hoyo 1", reconoció en la 'entrevista' que le hizo Sky Sports Golf durante la segunda jornada.

Además, Jon Rahm confesó que incluso había pensado en raparse tal y como hizo Carlos Alcaraz antes del comienzo del US Open. Sin embargo, no tomaría una decisión tan radical como la que tomó el número uno del mundo.

The swing of two-time Wimbledon champion Carlos Alcaraz 🎾🇪🇸#OpenEspana pic.twitter.com/1qrpVnm6to — DP World Tour (@DPWorldTour) October 8, 2025

"Me contó la historia de lo que pasó y por qué acabó con el pelo tan corto. No sé si yo haría eso. Pero sí que llevo tiempo pensándolo y me gustaría quitarme algo de pelo como él, aunque más en la barba que por toda la cabeza", manifestó el golfista vasco.

Y es que la relación entre los dos jugadores es muy buena. De hecho, Rahm confió en poder "pasar más tiempo juntos en el futuro, aunque con su calendario y el mío será difícil".

El hobby de Alcaraz

La del viernes no fue la primera vez que Carlitos disfrutó jugando al golf. Lo practica desde hace años y, aunque durante algún periodo los médicos se lo desaconsejaron, lo ha vuelto a retomar. De hecho, ya se le vio jugando durante el transcurso del US Open.

"Empecé a jugar a principios de 2020", reconoció el español en una entrevista reciente. "Me encanta. De niño iba al driving range a golpear algunas bolas y me gustaba, pero desde 2020 empecé a jugar más, a salir al campo y a jugar hoyos", prosiguió.

"Me enamoré del golf. Empecé a jugar cada vez más. Vi que mejoraba, así que me atrajo aún más. Me tiene enganchado. Me siento muy tranquilo cuando salgo a jugar a golf", confesó Alcaraz antes de su partido ante Djokovic en el US Open.

Cuando Alcaraz rinde en las pistas, nada mejor que una distracción, que disfrute con la raqueta y sin ella. Como cuando paró después de Wimbledon, renunciando a Toronto. "Son esas vacaciones que Carlos necesita", apuntó Ferrero.