Rahm impulsa a Europa y el Viejo Continente roza la defensa de la Ryder Cup: los 'four-ball' del sábado, claves para EEUU

Jon Rahm, tras un gran golpe en el hoyo 8 de la Ryder Cup 2025 Reuters

Ryder Cup vive horas de dominio europeo en el exigente Bethpage Black Course de Farmingdale, Nueva York.

El equipo capitaneado por Luke Donald ha conseguido algo histórico: convertirse en el primer conjunto visitante en 46 años capaz de ganar las tres primeras sesiones del torneo.

Tras la jornada matinal del sábado, el marcador refleja un contundente 8,5-3,5 que acerca a los europeos a su gran objetivo: retener la corona.

El protagonismo volvió a recaer en Jon Rahm, que sigue ejerciendo de líder indiscutible en el equipo europeo.

El golfista de Barrika, emparejado con Tyrrell Hatton, firmó una nueva victoria en los foursomes ante dos rivales de peso como Xander Schauffele y Patrick Cantlay.

El vasco mostró su repertorio en cada golpe y levantó al público con un birdie espectacular en el octavo hoyo, reafirmando su condición de jugador imbatible en esta modalidad.

¿Va a hacer una maravilla?

𝗩𝗔 𝗔 𝗛𝗔𝗖𝗘𝗥 𝗨𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔...



Uno de los golpes de la #RyderCup.



🦁 @JonRahmOfficial. #AquíGritamosGolf pic.twitter.com/Z8kcznbut6 — Golf en Movistar Plus+ (@MovistarGolf) September 27, 2025

El día había comenzado con un leve respiro para los anfitriones. La pareja compuesta por Bryson DeChambeau y Cameron Young abrió la sesión con un triunfo sólido ante Matt Fitzpatrick y Ludvig Aberg, imponiéndose por 4&2.

Parecía la señal de una posible reacción estadounidense, pero ese acabaría siendo el único punto local de la mañana.

A continuación, Rory McIlroy y Tommy Fleetwood volvieron a confirmar por qué son una de las duplas más fiables del golf mundial.

Su victoria frente a Collin Morikawa y Harris English por 3&2 prolongó su condición de invictos como pareja en los foursomes.

La compenetración entre el norirlandés y el inglés fue total, con salidas seguras y putts decisivos que desarbolaron cualquier intento de resistencia estadounidense.

Después llegaría el turno de Rahm y Hatton, que certificaron su superioridad con autoridad.

El punto final de la sesión lo aportaron Robert MacIntyre y Viktor Hovland, imponiéndose por la mínima (1 arriba) ante Scottie Scheffler y Russell Henley, en un duelo igualado hasta el último green.

Con estos resultados, el equipo europeo roza la barrera psicológica de los diez puntos y queda a tan solo 5,5 unidades de sellar la defensa del título.

La presión recae ahora sobre el conjunto estadounidense, que necesita una remontada épica para revertir una situación que ya se percibe crítica. La dinámica del torneo mantiene la emoción hasta el final.

Este mismo sábado por la tarde están programados los four-ball, modalidad en la que cada jugador compite con su propia bola y el mejor resultado de la pareja cuenta en cada hoyo.

Para el domingo quedarán los doce enfrentamientos individuales en formato de match play, la instancia decisiva en la que cada duelo entrega un punto. En total, la primera escuadra que alcance 14,5 puntos se coronará campeona.

En caso de empate a catorce, el reglamento otorga la ventaja a Europa, que retendría el trofeo por su condición de defensora.

Con la confianza por las nubes y un Rahm en estado de gracia, el Viejo Continente acaricia una nueva gesta en tierras norteamericanas, escenario históricamente adverso para sus aspiraciones.