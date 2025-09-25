Gianfranco Zola, de leyenda del fútbol a la Ryder Cup como fichaje del equipo europeo

Bethpage Black será testigo de una sorpresa histórica: Gianfranco Zola, mito del fútbol italiano, formará parte del equipo europeo para la Ryder Cup 2025.

Concretamente, el exfutbolista de 59 años ejercerá como conductor oficial del buggy de Francesco Molinari. Una decisión estratégica del capitán Luke Donald en busca de aprovechar la experiencia mental de quien brilló bajo presión en los estadios más hostiles del fútbol.

Desde su retiro del fútbol profesional, Zola ha cultivado su pasión por el golf hasta alcanzar un hándicap de cinco golpes. Sus jornadas en campos londinenses evolucionaron hacia una obsesión que ahora encuentra su máxima expresión en el torneo por equipos más prestigioso del mundo.

La química entre Zola y Molinari trasciende su nacionalidad italiana, forjándose en el respeto mutuo hacia la excelencia deportiva. El campeón del Open Championship 2018 confía en la sabiduría de quien convirtió goles decisivos con el Chelsea para mantener la calma en momentos críticos de la competición.

"La presión es idéntica, solo cambia el escenario", explica Zola sobre las similitudes entre enfrentar un penalti decisivo y un putt para ganar un hoyo. Su experiencia en finales de Copa del Mundo y Eurocopa aporta perspectivas únicas para gestionar tensión cuando millones de miradas observan cada acción.

Bethpage Black se convierte en el nuevo Stamford Bridge para el mago italiano, donde su sola presencia puede marcar diferencias psicológicas cruciales. El público estadounidense, famoso por su intensidad, enfrentará a un adversario capaz de silenciar multitudes hostiles con clase y elegancia natural.

Europa necesita romper la maldición que le impide ganar en suelo americano desde 2012, cuando conquistó Medinah en una remontada épica. Eso sí, acuden a la cita como vigentes campeones tras brillar en Italia en 2023.