Jon Rahm descarrila en el PGA Championship: de soñar con el triunfo a hundirse "por los nervios" en los últimos hoyos

Jon Rahm inició la ronda final del PGA Championship en el Quail Hollow Club a cinco golpes del líder, Scottie Scheffler, y concluyó a siete del campeón. Aunque la clasificación final muestra un desliz considerable, el jugador vasco protagonizó un arranque electrizante que mantuvo viva la esperanza de su tercer grande.

En el inicio de la jornada, Rahm encadenó tres birdies en cuatro hoyos, empatando momentáneamente con Scheffler en la cima de la tabla. El espectacular comienzo despertó la ilusión en el público y en el propio golfista, que no dudó en afirmar: "Estuvo muy reñido. ¡Dios mío, hacía tiempo que no me divertía tanto en un campo de golf!".

Sin embargo, la jornada cambió drásticamente en la Milla Verde. Rahm cedió cinco golpes en los tres últimos hoyos: un bogey en el 16 y dos dobles bogeys consecutivos en los 17 y 18. El error fatal llegó con la bola al agua en el hoyo 17. El contraste entre el furor inicial y el colapso final resultó especialmente doloroso para el español, que cerró con 4 bajo par y la octava plaza.

Scheffler, con el título del PGA Championship 2025 EFE

El de Barrika reconoció el impacto del momento decisivo: "La herida es bastante reciente", comentó tras la ronda. "Pero ha habido muchas cosas buenas esta semana y muchas sensaciones positivas para el resto del año". Con esas palabras, Rahm quiso paliar el sabor amargo de un torneo que había puesto a prueba su temple.

La victoria, para quien logró sobreponerse a un arranque titubeante con tres bogeys en los primeros nueve hoyos, recayó finalmente en Scottie Scheffler. Con once bajo par, Scheffler firmó el triunfo y sumó su tercer major, tras los Masters de Augusta de 2022 y 2025.

El podio lo completaron el trío formado por Bryson DeChambeau, Harris English y Davis Riley, todos ellos a cinco golpes del líder. Sin embargo, las miradas no se centraron únicamente en la primera plaza, sino también en la desventura de Rahm.

"Creo que es la primera vez que he estado en posición de ganar un major tan ajustado y no lo he logrado" Jon Rahm

Buscaba su tercer título major tras el US Open 2021 y el Masters 2023, pero a 'Rahmbo' le tocó sumar una nueva decepción. "Creo que es la primera vez que he estado en posición de ganar un major tan ajustado y no lo he logrado", lamentó. "Las únicas veces que creo que he liderado un major un domingo, he podido asegurar el título, y esta es una situación muy diferente", agregó.

Para terminar, Rahm apuntó al nerviosismo en los hoyos clave: "Creo que fueron un poco los nervios". Con esa reflexión, el golfista vasco cierra un capítulo amargo en Charlotte, pero mantiene la ambición de resarcirse en los próximos torneos.

😩 La bola de Jon se va al agua... #AquíGritamosGolf pic.twitter.com/VeEOJPuz0X — Golf en Movistar Plus+ (@MovistarGolf) May 18, 2025

En cuanto a la representación latinoamericana, brilló el venezolano Jhonattan Vegas, que terminó empatado en quinto lugar con JT Poston y Taylor Pendrith, con cinco bajo par. Vegas, que presentó un brillante -7 en la primera jornada, no logró mantener ese ritmo, pero rubricó un torneo notable.

Otros nombres destacados incluyeron al chileno Joaquín Niemann, que firmó 68 golpes en la última vuelta y cerró con -4 en la octava plaza, y al colombiano Nicolás Echavarría, que entregó una tarjeta de 73 golpes y finalizó con dos sobre par. Por su parte, el norirlandés Rory McIlroy, reciente ganador en Augusta, pasó desapercibido en este grande.