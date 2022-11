El exgolfista Ángel Cabrera, condenado a 28 meses de cárcel por violencia de género

El mundo del golf vuelve a verse salpicado por la polémica que rodea a uno de sus jugadores. Ángel 'Pato' Cabrera ha sido condenado a 28 meses de prisión tras ser declarado culpable de un nuevo delito de violencia de género contra su expareja. Una acusación que no es nada nueva para él.

El ganador del Master de Augusta 2009 y el US Open de 2007 se ha mostrado reincidente en las agresiones contra varias de las mujeres que formaron parte de su vida privada. El argentino ya se encontraba cumpliendo condena por otro delito de la misma índole en la cárcel de Bouwer.

Ángel Cabrera se encuentra en el ostracismo tras hacerse públicos los malos tratos realizados a su expareja. Ahora otras dos mujeres que compartieron relación sentimental con él también le han denunciado, siendo el motivo de una nueva sentencia contra él. "Lesiones leves en un contexto de violencia de género, amenazas y coacción y desobediencia a la autoridad", refrendó el juez sobre la acusación.

Por ello, el 'Pato' tendrá que cumplir otros 28 meses de cárcel en la prisión argentina. Es decir, otros dos años y cuatro meses para la que fuese de una de las grandes estrellas de su país. Gracias a los dos Major conseguidos, Cabrera logró crear un gran fanatismo en el territorio sudamericano, ya que fue el primero en llevarse uno de los grandes torneos del golf.

"Agradezco a la Justicia porque me escuchó y no me queda más que seguir adelante", declaró su expareja Cecilia Torres Mana tras salir la sentencia al golfista a la luz. Ella aseguró le dedicó frases como "Yo soy el 'Pato' Cabrera, vos no sos nadie", "Si me denunciás, vas a terminar en el cementerio" o "Me denunciaste, ahora esperá el vuelto" entre otras. Además, también señaló que hubo malos tratos golpes, hostigamiento y amenazas verbales.

"Voy a seguir peleando esto que me pasó y que me marcó toda mi vida. Todavía tengo secuelas, mi vida no es la misma. Es muy difícil vivir el día a día. Cuando la Justicia te escucha te da un poquito de satisfacción", resaltó Mana tras el juicio contra el campeón del Master de Augusta en 2009.

Pena reducida

Para Cabrera, en un principio, pidieron una pena de 30 meses, es decir, dos años y seis meses. Sin embargo, se ha reducido el castigo en la segunda vista del juicio, aunque no saldrá de la cárcel hasta que cumpla toda su condena. Eso sí, se mostró arrepentido de sus casos de violencia.

"Muchos dicen que la cárcel es mala, pero no es así; a mí la cárcel me hizo bien", expresó el exgolfista durante la celebración de la vista. Unas palabras que le han servido para recibir un menor castigo.

