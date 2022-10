El LIV Golf, la última forma de lavar su imagen: las familias de las víctimas del 11-S contra ellos

Una nueva polémica salpica al mundo del deporte. Hace apenas unos días se conocía la demanda interpuesta a la Fórmula 1 tras su contrato con el Gran Premio de Bahréin, acusándoles de ocultar los problemas con los derechos humanos que se viven en el país de Oriente Medio.

Esta vez ha surgido un nuevo protagonista que no tiene nada que ver con el automovilismo, pero que también se ha visto salpicado por las críticas de un sector muy afectado. Le ha tocado al LIV Golf, la Superliga de golf puesta en marcha esta temporada por Arabia Saudí.

El activismo ha hecho acto de presencia lo que parecía ser el cierre casi perfecto al final de la temporada del circuito. Se despedían en Miami con una bolsa de 50 millones de euros en premios, la más alta vista hasta el momento en este deporte, pero el activismo apareció para alzar la voz.

Y han sido las víctimas del atentado terrorista del 11-S han puesto el grito en el cielo ante la rimbombante aparición del nuevo circuito. Lo ha hecho durante el gran torneo que habían puesto en marcha: el LIV Golf Miami. En el recinto de Trump National Doral Club, propiedad del expresidente de los Estados Unidos, se sucedieron las protestas de los afectados.

Cameron Smith ya hace rentable su cambio de bando: se lleva el LIV Chicago y gana 6 millones de euros EFE.

Un nuevo movimiento que va dirigido a los lavados de imagen realizado por los países de Oriente Medio en el mundo del deporte. No es la primera vez ni la última que los regímenes del continente asiático son señalados por utilizar el dinero para limpiar unos actos imperdonables.

Continuas protestas

Antes del comienzo del torneo, el grupo de víctimas afectadas por el 11-S se personó en uno de los hoteles cercanos al campo de golf para lanzar un duro mensaje al mundo. Una acusación hacía el LIV y su enorme desembolso económico para competir con el PGA.

Una estrategia llevada a cabo, según ellos, para limpiar la imagen de Arabia Saudí. En reiteradas ocasiones se le ha acusado de quebrantar los derechos humanos de las personas ante las restrictivas leyes y desmesurados castigos producidos dentro y fuera de sus fronteras.

Tim Frolich, superviviente de los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York, Juliette Scauso, hermana de un bombero fallecido en las tareas de recate, y Dennis McGinley, que perdió a su hermano el 11 de septiembre de 2001, fueron algunas de las personas que se presentaron en las inmediaciones del hotel. Junto a ellos, la principal figura de Brett Eagleson, presidente de la organización Justice 9/11. Plataforma de que lucha por mantener los derechos de aquellas personas afectadas por la tragedia.

"Los estadounidenses deben entender que esta serie del circuito LIV Golf, que se disputa en el Trump Doral, es otro intento del reino saudí para usar este amado juego del golf para lavar su conducta atroz y evitar rendir cuentas por el asesinato de mi padre y otros miles", apuntó Eagleson durante su discurso ante los medios.

"El gobierno saudí está financiando golf de exhibición para encubrir sus crímenes. No podemos dejarlos. No podemos olvidar a mi padre ni a los miles de otros asesinados el 11 de septiembre. No podemos ignorar sus asesinatos de periodistas o su opresión de las mujeres. No podemos permitir que usen LIV Golf para esconderse", recalcó, en una dura crítica al gobierno saudí.

Eugenio López Chacarra, en uno de los hoyos en el LIV de Bangkok. EFE

Y también le dieron un apodo a este nuevo circuito. "Death Golf" o "la muerte del golf" en español ha sido el calificativo utilizado para dirigirse hacia ellos. Una manera de mostrar su completa contrariedad a su puesta en marcha.

Sin embargo, no es la primera vez que se personan contra ellos de manera contundente. Especialmente sonora fue la producida en el mes de julio, cuando también lanzaron un contundente mensaje cuando se disputó el LIV Golf Invitational Bedminster. Además, curiosamente también se disputó el torneo en un campo perteneciente a Donald Trump.

Pese a todo ello, han estado presentes en cada una de las ochos citas (Londres, Portland, Bedminster, Boston, Chicago, Bangkok y Jeddah). Ya sea en una parte u otra del mundo, han estado persiguiendo al LIV para insistir en las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por saudíes.

"Es difícil para nosotros expresar plenamente el dolor extremo, la frustración y la ira de este próximo torneo en Bedminster hace que nuestra comunidad. Por eso pedimos la oportunidad de que algunos de los miembros de nuestra familia lo visiten en los próximos días para discutir nuestras preocupaciones en persona con usted e instarlo a que deje de hacer negocios con el régimen que fue cómplice del asesinato de nuestros seres queridos", recalcaron antes de la tercera cita del campeonato.

Trump, a favor de Arabia Saudí

Una de las grandes figuras que se ha mostrado a favor del desembarco del nuevo proyecto del mundo del golf ha sido Donald Trump. El que fuese presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021 se mostró completamente a favor de la disputa del LIV y de la inversión del dinero saudí en este deporte.

"Es un gran momento, mucho dinero, dinero ilimitado. Ellos realmente aman el golf y los sauditas han hecho un trabajo fantástico", fueron las palabras de Trump apoyando a la monarquía del país. Un vínculo entre él y Arabia Saudí del que se ha visto ampliamente favorecido a la hora de atraer la atención hacia sus campos de golf, donde se están disputando la gran mayoría de torneos del LIV en suelo estadounidense.

Trump, durante el LIV de Miami. REUTERS

La figura de los golfistas también ha quedado en entre dicho por aceptar las espectaculares cifras ofrecidas para abandonar el circuito PGA, máximo rival del LIV a la hora de competir en los torneos. Pese al rechazo de figuras como Rory McIlroy o Tiger Woods, dos de los pesos pesados que se han mantenido fieles al tradicional, los otros que han dado la espantada han sido señalados como "complices" por la asociación Justice 9/11.

"Cuando se les preguntó sobre las atrocidades saudíes y la participación en el 11 de septiembre y ayudaron a los saudíes a lavar el deporte, algunos golfistas dijeron que solo estaban tratando de mantener a sus familias",apuntó Dennis McGinley sobre la que fue su excusa para aceptar los contratos.

Hay que recordar las ingentes bolsas de dinero que han puesto sobre la mesa para atraerlo a todos. El último ejemplo es el del LIV Golf de Miami, donde se repartieron hasta 50 millones de euros en premios. Además, también están buscando la posibilidad de ser vistos en todo el mundo gracias al pago a las televisiones. Con FOX Sports están negociando para darle mayor repercusión a partir de la próxima temporada. Un proyecto para lanzar al mundo la imagen de grandeza fomentada desde una inversión desorbitada.

Pase lo que pase, seguirá el acoso constante por parte de Justice 11/9 que tratará de defender los derechos humanos de todas aquellos que están bajo el yugo del país saudí. Gracias a su empeño o al de otros activistas, como el sucedido en Bahréin, se ha podido señalar directamente a los regímenes que violan los derechos de las personas. Con su altavoz, se están levantando cada vez más casos del poder del dinero para lavar la imagen.

