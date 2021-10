El vacile entre Jon Rahm y Martínez-Almeida que acabó así: "Los sueldos públicos es lo que tienen"

El golfista español Jon Rahm participará en el Open de España, que se disputa del 7 al 10 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid, con el objetivo de sumar su tercera victoria en este torneo para igualar a Severiano Ballesteros. Para la ocasión ha estado en la ceremonia de presentación en la que también participó José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Ambos posaron juntos y hasta se atrevieron a dar un par de golpes con el palo de golf, pero antes de eso dejaron una divertida escena. Cuando ya se dirigían a practicar, a Rahm le llamó la atención un detalle del alcalde de Madrid: sus zapatillas. La pregunta que le hizo el número 1 del mundo fue genial: "¿Zapatos de golf podías haber traído, no?".

"Aquí la guerra psicológica empieza a las primeras de cambio", respondía Almeida antes de pasar a golpear a la bola. Todo en tono de broma acabó con una frase del alcalde de Madrid insuperable: "Los sueldos públicos es lo que tienen, Jon", añadió sobre sus zapatillas.

El vacile entre @JonRahmpga y @AlmeidaPP_



- Zapatos de golf podrías haber traído, ¿no?

- Aquí la guerra psicológica empieza a las primeras de cambio. pic.twitter.com/ljGBgjBzfE — Golf en Movistar+ (@MovistarGolf) October 6, 2021

Más allá del cachondeo, Jon Rahm analizó lo que significa volver a jugar el Open: "Desde diciembre de 2019 no había estado en España y es lo que más me emociona, ya que poder jugar ante el público español es importante y además con el reto de igualar a Seve", dijo.

Sobre su año dijo ser de sensaciones contrapuestas: "Perderse los Juegos Olímpicos fue un golpe muy duro. Llevamos un año con un poco de todo. La Ryder Cup no fue como esperábamos y como equipo fue un poco duro tener un resultado así. Llevo un año con muchas experiencias, pero creo que lo bueno ha sido mejor que lo malo", confesó.

El golfista de Barrika declaró que "siempre" se creyó "capaz de llegar a lo más alto del ránking internacional".

"Lo corroboré en 2015, de amateur, cuando quedé quinto en el torneo de Phoenix. La confianza la tenía, pero la realidad fue esa. Antes de empezar mi carrera profesional sabía de lo que era capaz", manifestó Rahm, cuya progresión le está llevando a ser el principal referente del golf español.

"No me doy cuenta de eso, pero también es difícil cuando no vivo aquí. Quizás cuando llegas a cierto nivel, o en las redes sociales, el impacto es mayor. Ayer pasaron 30 segundos desde que llegué al hotel, me fui a dar un paseo, y alguien me reconoció", señaló.

"Ojalá trascienda el golf y sea un referente, como Rafa Nadal, que es un gran ídolo y alguien del que aprender. No sé si llegaré a su nivel en el golf como en el tenis, pero ojalá pueda ser referente para algún niño", destacó.

