Sergio García pide perdón: "Soy pasional, pero estoy centrado en aprender"

Sergio García fue descalificado en Arabia Saudí por mala conducta, tras la disputa de la segunda jornada. Su comportamiento fue reprobado tanto por la prensa especializada como por algunos compañeros de profesión -como el número dos del mundo Brooks Koepka, quien dijo entonces: "Tienes 40 años, Sergio, crece de una vez"-. Ahora, desde el Riviera Country Club, el golfista español ha pedido disculpas por su actuación a través de las redes sociales.

"Feliz de estar en mi primer torneo del PGA Tour y tener mi hermano como caddie de nuevo este año. He tenido tiempo para reflexionar y quiero pedir disculpas a los aficionados y a mis compañeros. Lo ocurrido no es un ejemplo de lo que quiero ser y no transmite lo que verdaderamente soy. Soy un jugador pasional y al mismo tiempo que es uno de mis puntos fuertes, también es, a veces, mi punto débil. Estoy centrado en reconducir esas emociones, en aprender y mostrar lo mejor de mí. Gracias por todo vuestro apoyo", ha escrito Sergio García en su cuenta de Instagram.

Este jueves 14 de febrero comienza el Genesis Open -antes conocido como Los Angeles Open-, torneo que servirá para el estreno este año en el PGA Tour. Además de Sergio García, otros dos golfistas españoles estarán presentes en el Riviera Country Club: Jon Rahm y Rafa Cabrero Bello.

Vuelve Tiger Woods

Uno de los principales atractivos del torneo del PGA Tour es la presencia de Tiger Woods, exnúmero uno del mundo. El estadounidense nunca ha ganado en Riviera y tendrá como principales rivales por el título, además de a los españoles, a Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Justin Thomas y Rory McIlroy. Bubba Watson será el que defienda su corona en el Genesis Open tras ganar la última edición.

