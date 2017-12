Zidane, sobre el Clásico: "No me interesa para nada el pasillo del Barcelona"

Fiel a su cita, Zinedine Zidane salió a la sala de prensa de la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas para analizar el partido del día siguiente, en esta ocasión especial y con una trascendencia mayor al recibir al Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Y el técnico francés, como era de esperar, no cambió ni su forma de ser ni la forma de actuar por mucha relevancia que tenga el Clásico de este sábado (13:00 horas). "Sabemos que el rival es muy fuerte, va primero, pero lo que más me interesa es cómo estamos nosotros", aseguró Zidane.

"No me interesa para nada", contestó el entrenador blanco cuando le preguntaron por el famoso pasillo que el Barcelona no hará al Real Madrid. "Me interesa el partido de mañana", añadió, un encuentro del que no quiso avanzar nada. "Ya lo veréis", repitió una y otra vez. "No puedo decir cómo vamos a jugar. Me lo guardo para mí".

Zizou defendió a Cristiano, del que dijo que "está al 100%" y "tiene que pensar únicamente en el partido de mañana (por el sábado)". Zidane elogió otro día más al actual Balón de Oro y aseguró que "lo que ha hecho es para que se merezca todo el respeto y del club lo tiene".

Preguntado por lo que se juega él, Zidane comentó que "yo me juego los tres puntos, pero no solo yo ya que jugamos todos" y al ser cuestionado por Bale y su estado físico explicó que "yo me fío siempre de mis jugadores, la comunicación es lo más importante".

Además, el francés lanzó un mensaje a su afición. "Sabemos que nuestra afición es un plus. Es el momento de pedirles que estén otra vez con nosotros. Lo que queremos de ellos es que piensen desde el minuto 1 al 90. No vamos a ganar el partido en 10 o 15 minutos. Con paciencia, con tiempo, podemos ganar y necesitamos a la afición".