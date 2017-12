McManaman sobre la afición del Barça: "En Inglaterra les meterían en la cárcel"

Steve McManaman no pasó a la historia como uno de los mejores jugadores que ha vestido la camiseta del Real Madrid, pero en cambio el público en general sí recordará que este jugador inglés militó en el club blanco, donde dejó buen recuerdo. Autor de uno de los tres goles al Valencia en la final de la Champions de 2000, el exmadridista ha recordado cómo eran los duelos ante el Barcelona cuando él jugaba en el Madrid.

Y no es que haya sido 'cariñoso' con la afición culé, a la que ha recordado como una hinchada con comportamientos que sobrepasaban todos los límites de la rivalidad. McManaman ha sido muy duro con la afición del Barcelona, refiriéndose a los años en los que él estuvo en Madrid.

"Había veces que la gente se ponía en nuestro hotel a molestar y hacía ruido de madrugada. Cuando llegábamos al hotel en el bus había un intervalo de tiempo que no había seguridad y no te haces una idea de la cantidad de objetos que lanzaban", recordó el futbolista inglés, que jugó en el Real Madrid desde 1999 a 2003.

"Todo el mundo se ponía en el medio del autobús y se oía ¡Boom!, ¡Boom!, ¡Boom! Todas las ventanas acababan reventadas... era una locura", añadió el futbolista inglés en una entrevista. "Si esto pasara en Inglaterra les meterían a todos en la cárcel, pero en España era habitual cuando jugabas contra el Barcelona", aseguró McMananan.

El inglés, que ganó dos Champions, una Intercontinental, una Supercopa de Europa, dos Ligas y dos Supercopa de España con el Real Madrid, militó en el equipo blanco en la época en la que Luis Figo cambió Barcelona por Madrid, unos años en los que la rivalidad entre los dos equipos se acentúo.

"Pasó a otro nivel de odio", recordó McManaman sobre aquellos años, en los que los recibimientos del Camp Nou al Madrid fueron excesivamente hostiles". "Nunca había visto algo así en la vida", añadió.

En la entrevista, el exfutbolista asegura que "no he vuelto a ir a Barcelona a ver un Clásico y no lo haré. He tenido que ir por trabajo a algún partido de Champions a Barcelona pero no soy suficientemente valiente para volver a ver un Clásico" y recuerda que aquello "era una locura".

McManaman llegó a marcar un gol muy importante en la historia de los Clásicos. El inglés anotó el 0-2 en el Barcelona - Real Madrid de ida de semifinales de Champions 2002, una eliminatoria que la acabaría ganando el equipo blanco y que le daría acceso a la final de Glasgow, donde acabaría ganando su novena Copa de Europa.