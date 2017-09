El Real Madrid que no tenía '9', el equipo goleador más regular de la historia

Si usted es madridista quizá no sepa, porque tampoco se ha dado cuenta de ello, que lleva 16 meses y medio consecutivos gritando la palabra más deseada de todas los que suenan en un estadio. Sí, usted ha gritado "Gooool" en todos los partidos de su equipo. Desde el 30 de abril de 2016, el Real Madrid marca gol en cada uno de los encuentros oficiales que ha disputado. En total, 73, una cifra récord ahora compartida con el Santos de Pelé (1961-63) y que este miércoles ante el Betis (22:00 horas) el Real Madrid puede superar.

En el fútbol el primer y último objetivo siempre será el gol. Para llegar a conseguirlo hay distintas maneras, desde la posesión del 90% a la que llegó, por ejemplo, Guardiola, o con el fútbol rápido y de contras con el que contrapuso Mourinho el Clásico español. Pero el que te da una victoria es el gol y ningún otro dato. Bien es verdad que sin marcar puedes ganar eliminatorias (al 0-0 en la ida y vuelta y pasar por penaltis), pero jamás una Liga (serían 38 puntos, los justos para salvarse) y difícilmente cualquier cosa.

Marcar un gol al Betis, al margen del resultado que se saque, que bien debe ser una victoria si los blancos no quieren perder lo que ganaron en Anoeta, significará convertirse en el equipo goleador más regular que existió en la historia del fútbol. Y conseguirlo no es fácil, por la cantidad de partidos o por las entidades de los rivales (se ha enfrentado a todos los grandes de Europa).

Y este Madrid tan goleador es el que no tenía '9', ese equipo que vivía alarmado por, según los críticos, perder la Liga en septiembre. Llama la atención que con tanto debate en torno a sus delanteros, los de Zidane no dejaran de marcar. Si no era Cristiano, era Benzema. Si el francés fallaba, anotaba Asensio. También Isco. O Morata, que también ayudó en esta estadística. O Sergio Ramos. Y hasta Borja Mayoral.

De Anoeta a Anoeta

La estadística siempre es caprichosa. El Madrid inició esta serie marcando al menos un gol por partidos en Anoeta, el estadio en el que el pasado domingo igualó el dato más alto hasta el momento. La racha se abrió con un 0-1 a la Real Sociedad en la jornada 36 de la Liga 2015/16 y se extiende hasta el 1-3 del pasado domingo en San Sebastián. 73 partidos consecutivos marcando gol que serán 74 si este miércoles marca ante el Betis en el Bernabéu.

Bale, en el momento en el que marca en Anoeta el pasado domingo. EFE

Si lo hace, batirá un récord mundial: será el equipo goleador más regular de la historia del fútbol, superando al mencionado Santos de Pelé, que también estuvo 73 duelos seguidos marcando, desde 1961 a 1963, siendo el año intermedio el mejor de todos, campeón de todo aquello que jugó (Copa Libertadores, Brasileirao, campeonato Paulista y Copa Libertadores). El Madrid, este año, también lo ganó todo excepto la Copa del Rey.

La última vez que los de Zidane se quedaron a cero fue en el Etihad de Manchester. Era el partido de ida de las semifinales de la Champions (la que después acabó con la Undécima) y el Madrid fue incapaz de superar al City, entonces entrenado por Manuel Pellegrini (0-0). Desde ese día, ha habido gol del Madrid en 45 partidos de Liga, 16 de Champions, seis de Copa del rey, dos de la Supercopa de Europa, dos de la Supercopa de España y dos del Mundial de Clubes.

Obligados a ganar en el debut de Cristiano en esta Liga

Ante el Betis vuelve el hombre gol, Cristiano Ronaldo, que ha marcado 49 de los 200 goles del Real Madrid en toda esta racha en 53 de estos 73 partidos. Al portugués, que debutará en esta Liga al estar ya al fin libre de la sanción por su expulsión en la Supercopa de España, le acompañará Bale, que tiene una prueba de fuego después del buen gol que marcó en Anoeta. ¿Le habrá perdonado esa parte mínima pero ruidosa del Bernabéu? ¿Veremos el inicio de la vuelta del mejor Gareth?

Cristiano celebra un gol en el Bernabéu. REUTERS

El duelo en la noche de Madrid parte como trampa para los blancos. Los dos partidos en el Bernabéu los empataron y su rival es el alegre Betis de Setién, todavía con cosas por pulir pero con peligros como Sergio León, un '9' de garantías, el exbarcelonista Tello, el peligroso Guardado, el mítico Joaquín o el canterano blanco Javi García.

Zidane, que casi regatea mejor con las alineaciones que como lo hacía en el campo, puede sacar a Ceballos ante su exequipo. Eso sería dar descanso a Modric. O a Isco. O a Asensio. Después de la titularidad de Mayoral en Anoeta, adivinar las atenciones del francés, que no adelanta tampoco sus ideas, es imposible. Seguro es que no estarán Kovacic, Benzema y Theo, este último lesionado tras el esfuerzo en San Sebastián.

Jugará otra vez el Real Madrid sabiendo lo que ya ha hecho el Barcelona, por lo que estará obligado a no fallar en esta peculiar cuenta atrás que se ha hecho tan pronto. Es lo que tiene haber cedido cuatro puntos y estar a remolque en una Liga que mete la primera con esta jornada entre semana.