La cábala que ilusiona a España en el Mundial 2026: en el grupo H y el mismo partido inaugural que en Sudáfrica 2010

El fútbol es un deporte muy dado a las cábalas. A buscar coincidencias en el pasado que despierten la 'ilusión' por repetir aquello que te llevó al éxito. Una conjetura que se le presentó a la selección española tras la celebración del sorteo del Mundial 2026 y que guarda similitudes con lo ocurrido en Sudáfrica 2010.

En aquella edición, hace ya más de 15 años, España quedó encuadrada en el Grupo H. Esta vez ha ocurrido lo mismo. Sin embargo, lo que ha generado el 'revuelo' ha sido la coincidencia del partido inaugural.

El 11 de junio de 2010 Sudáfrica y México dieron el pistoletazo de salida al Mundial. Ahora, el 11 de junio de 2026, ambas selecciones se enfrentarán en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

Una coincidencia que hace soñar a los aficionados españoles más supersticiosos con ganar el próximo verano el segundo Mundial de la historia del país.

El camino de España

Esta vez, la selección española no se medirá a Suiza, Honduras y Chile en la fase de grupos. Los de Luis de la Fuente tendrán que superar a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde para lograr el billete a los dieciseisavos de final. Cabe recordar que este Mundial contará con una ronda más al ser 48 equipos y no 32 los que disputen el torneo.

La Selección debutará el 15 de junio en Atlanta o Miami ante Cabo Verde. La selección africana será la primera piedra de toque para España, un rival sobre el papel muy asequible para que los hombres de Luis de la Fuente puedan comenzar con buen pie su participación en la Copa del Mundo.

Arabia Saudí será el segundo rival de España en este Mundial 2026. Este encuentro se jugará el 21 de junio en Atlanta o Miami, sede todavía por decidir. Un segundo partido también muy favorable para el combinado nacional, que podría dejar encarrilado su pase a los cruces en las dos primeras jornadas.

El choque definitivo en el que España puede cerrar su clasificación para los octavos de final tendrá lugar el 26 de junio. Este partido decisivo ante Uruguay puede ser en México o en Estados Unidos, ya que Guadalajara o Houston son los escenarios posibles.

A partir de ahí, los cruces dependerían de lo que hagan el resto de selecciones en sus grupos. Lo único seguro es que el duelo de dieciseisavos sería contra el primero o segundo (lo contrario a lo que hiciera España) del grupo J, formado por Argentina, Austria, Argelia y Jordania.