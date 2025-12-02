Las claves para entender el sorteo del Mundial de fútbol 2026: bombos y restricciones de la fase de grupos

Este viernes 5 de diciembre, el Centro Kennedy de Washington DC vivirá uno de los momentos más esperados del calendario futbolístico: el sorteo del Mundial 2026, el primero en la historia con 48 selecciones y 12 grupos.

La ceremonia arranca a las 18:00 hora peninsular española y repartirá a los equipos clasificados en grupos del A al L, definiendo rivales, sedes y el camino de todas las selecciones en su intento de destronar a Argentina como campeona del Mundo.

El sorteo se construye sobre un sistema de cuatro bombos de 12 equipos cada uno, ordenados según el ranking FIFA del 19 de noviembre de 2025.

Los cuatro bombos del Mundial 2026. FIFA

En el bombo 1 están los tres anfitriones -México, Canadá y Estados Unidos- junto a las nueve mejores selecciones del mundo, que actuarán como cabezas de serie. Los siguientes 12 equipos van al bombo 2, y así sucesivamente hasta el bombo 4, donde se integran también los clasificados por repescas europeas e intercontinentales, sin importar su posición en el ranking.

Esta distribución busca equilibrar la competencia y evitar que las grandes potencias se enfrenten prematuramente, aunque el azar y las restricciones geográficas siempre reservan sorpresas.

Los anfitriones tienen un papel central y predefinido. México será A1, Canadá B1 y Estados Unidos D1, lo que significa que encabezarán sus respectivos grupos y jugarán todos sus partidos de fase inicial en casa.

México, además, abrirá el torneo el 11 de junio en el Estadio Azteca, un privilegio simbólico que refuerza la narrativa local del Mundial más grande jamás disputado. Esta asignación fija tres de las doce cabezas de serie y garantiza que ninguno de los anfitriones se cruce en la primera fase.

El mecanismo del sorteo sigue un orden riguroso pero dinámico. Primero se extraen todas las bolas del bombo 1 y se distribuyen en los grupos A-L; luego se repite el proceso con los bombos 2, 3 y 4, colocando a cada equipo en la posición correspondiente de su grupo asignado.

Cuando una bola sale del bombo, un sistema informático verifica inmediatamente en qué grupos pueden entrar ese equipo según las restricciones de confederación y, si el grupo "natural" está bloqueado, lo redirige automáticamente al siguiente disponible.

Es esa lógica computacional la que explica los aparentes saltos de última hora que descolocan al espectador televisivo pero que responde a reglas claras.

Condiciones y camino a la final

Las restricciones geográficas son el verdadero rompecabezas del sorteo. Ningún grupo puede contener más de un equipo de la misma confederación, con una única excepción: la UEFA, que por volumen de clasificados puede colocar hasta dos selecciones europeas en un mismo grupo, pero nunca tres.

Esto significa que si un grupo ya tiene una selección africana, no puede recibir otra de la CAF; Si hay una asiática, no cabe otra de la AFC. La combinación de ranking FIFA y geografía futbolística convierte el sorteo en un ejercicio de ingeniería deportiva tanto como de suerte pura.

El resultado del sorteo define mucho más que simples grupos. Cada uno quedará formado por cuatro equipos -uno de cada bombo- y de esa fase saldrán los dos primeros clasificados más los ocho mejores terceros, configurando unas eliminatorias de 32 selecciones que elevarán el total de partidos a 104, el mayor número de encuentros en la historia de los mundiales.

𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟔: Pre-Draw Predictions 📈



Ahead of the FIFA World Cup 2026 draw on Friday 5 December, the Opta supercomputer has produced it’s early predictions for this summer’s tournament in North America.



Here are the results. pic.twitter.com/3Spwslmxrr — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 1, 2025

Pero hay más: la FIFA ha diseñado dos mitades separadas del cuadro eliminatorio hasta semifinales y ha distribuido estratégicamente a las cuatro primeras del ranking (España, Argentina, Francia e Inglaterra) en lados opuestos, de modo que, si cumplen los pronósticos, solo pueden encontrarse en la final.

A diferencia de la Champions, únicamente habrá un sorteo. El viernes, cada una de las selecciones podrá conocer su hipotético camino a la final del torneo.

El calendario completo de fechas y horarios, sin embargo, no se conocerá el viernes. La FIFA ha anunciado que revelará el fixture definitivo en una ceremonia aparte programada para el sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo.

Hasta entonces, las 48 selecciones sabrán contra quién jugará y en qué país disputarán sus partidos de grupos, pero no el orden exacto ni los horarios.