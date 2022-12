¿Estará Benzema en la final?: la pregunta que se hacen en Francia y la respuesta de Deschamps

Francia jugará el próximo domingo la final del Mundial de Qatar contra Argentina (16:00 horas). La actual campeona defenderá su corona tras imponerse a Marruecos (2-0) y lo hará con Kylian Mbappé y Antoine Griezmann liderando al equipo. No con un Karim Benzema que no llegó a debutar en el torneo por lesión, pero que en las últimas horas se ha convertido en un tema candente en su país.

¿Podría estar Benzema en la final y jugar? El último Balón de Oro está en Madrid, ya recuperado de su lesión y entrenándose al mismo ritmo de los compañeros que se quedaron en Valdebebas. El mejor futbolista del mundo es francés y muchos aficionados no pueden creer que se vaya a quedar sin disputar el partido más importante de todos.

Benzema puede jugar sin incumplir el reglamento. El '9' del Real Madrid se fue de la concentración de Francia en Doha el pasado 19 de diciembre tras sufrir unas molestias físicas. Su selección todavía no había debutado en el Mundial y Didier Deschamps, el seleccionador, podía haber llamado a otro jugador en su lugar. Prefirió no hacerlo, por lo que Karim quedó inscrito. ¿Será un arma secreta?

[La gran fiesta de Francia: Mbappé se hace marroquí, el 'palo' de Deschamps a Messi y el deseo de Macron]

Pese a que sería un bombazo de Benzema jugará la final es casi imposible en el punto actual. Su viaje a Madrid se tomó como un adiós al Mundial y, aunque esté recuperado, Deschamps ha ido elaborando su equipo sin él. Tampoco hay que olvidar que incluso sería un riesgo que el delantero jugara cuando no lo hace desde el pasado 2 de noviembre, y fueron solo 28 minutos contra el Celtic de Glasgow.

Tras la victoria contra Marruecos, a Deschamps le lanzaron una pregunta que ya le habían hecho en alguna otra ocasión durante el Mundial: "¿Podría volver Benzema para la final contra Argentina?". El seleccionador, visiblemente molesto, dejó una sorprendente contestación: "No voy a responder, siguiente pregunta".

Benzema sería campeón

Diferente es que Benzema pueda viajar a Qatar, pero sin jugar. El delantero, como hemos dicho, sigue inscrito en el Mundial y si Francia gana, él será uno de los campeones. De ahí que Karim pueda volar el fin de semana a Doha, con permiso del Real Madrid, y estar junto a sus compañeros en la cita tan esperada.

Benzema podría incluso sentarse en la banquillo, puesto que la FIFA permitió que los seleccionadores no estuvieran obligados a hacer descartes. El Balón de Oro podría ver a pie de campo el partido y celebrar en el césped el título en caso de victoria de Francia. El punto negativo es que parte de los focos recaerían sobre él, lo cual puede no ayudar a mantener la concentración en un partido tan importante.

Benzema junto a sus compañeros Real Madrid

Sin jugar y sin estar siquiera en Qatar, Benzema ha sido uno de los protagonistas del Mundial y lo seguirá siendo hasta el día de la final. También se frivolizó con que algunos compañeros de selección celebraron su marcha de la concentración, algo que ha sido desmentido por varios de ellos.

Tchouameni, su compañero en el Real Madrid, reveló este miércoles que había compartido un rato con Benzema por teléfono tras la victoria de semis: "He hablado con Benzema, me ha dicho que está muy contento por nosotros", dijo en zona mixta. Él, igual que Deschamps, no dijo 'no' ante la gran pregunta. ¿Estará Benzema el día 18 en Qatar?

Sigue los temas que te interesan