Así salvó Budweiser el veto de Qatar al alcohol en el último minuto: un nuevo plan en tiempo récord

El Mundial de Qatar 2022 encara su recta final. Entre el martes y el miércoles se disputan las dos semifinales del torneo para conocer qué dos selecciones se enfrentarán en la gran final del domingo 18 de diciembre. Aunque el fútbol no ha sido el único protagonista de la Copa del Mundo. Sobre todo en las semanas previas al inicio del campeonato, en las que el debate sobre el alcohol dio la vuelta al planeta.

Desde el Gobierno de Qatar se prohibió la venta de alcohol tanto en los ocho estadios que albergan el Mundial como en sus alrededores. Esto después de que Budweiser ya hubiese realizado un gran desembolso con vistas a las altas previsiones de venta de sus cervezas.

Sin embargo, la compañía ideó un plan en tiempo récord para evitar las enormes pérdidas que entonces se preveían ante el veto de Qatar al alcohol. Porque aunque en los estadios, o sus inmediaciones, no se puede encontrar la cerveza normal, sí que hay Budweiser Zero, así como en las pantallas de los campos son continuos los anuncios de la marca. Y un premio para el país que se acabe llevando la Copa del Mundo.

Aficionado con Budweiser Zero dentro del estadio durante el Estados Unidos - Gales del Mundial de Qatar 2022 Reuters

Eso sí, desde la nación de Oriente Medio accedieron a que en determinados puntos y en horarios establecidos se pudiesen comprar y vender bebidas alcohólicas como la cerveza. Estos puntos son, por ejemplo, las 'fans zone' aprobadas por el gobierno, alejadas de los estadios, así como los bares de los hoteles. También se han concedido permisos a 'visitantes selectos' para poder adquirirlas en una sola tienda minorista aislada, tal y como recoge The New York Times.

La negativa de Qatar

A lo largo de los últimos 36 años, Budweiser ha sido el patrocinador oficial de cerveza en la Copa del Mundo. El plan para Qatar estaba orquestado. El lujo Hotel W, en el centro de Doha, tenía como temática central el néctar amarillo. Paredes con las etiquetas de la marca, el nombre pintado en grandes letras en el mostrador e incluso un rincón dedicado al 'Jugador Budweiser del partido', en el que los aficionados podrían fotografiarse con una réplica del trofeo que se entrega a cada MVP.

La experiencia estaba asegurada, pero dos días antes de que se celebrase el partido inaugural, todo se derrumbó. Desde el Gobierno de Qatar prohibieron la venta de alcohol en estadios y sus alrededores. Un veto que golpeó de lleno a la cuidadosa estrategia de marketing orquestada por Budweiser para la edición de la Copa del Mundo de 2022.

Adiós a las elaboradas carpas de la compañía cervecera para los partidos. Adiós a la venta en estadios e inmediaciones. Adiós a millones invertidos de Budweiser en este Mundial de Qatar. Al conocer la decisión de la prohibición, la marca publicó un tuit que no tardó en borrar: "Bueno, esto es incómodo". Un mensaje que algunos capturaron para dejar constancia de que el veto definitivo fue a última hora.

Estrategia ante el veto

El experto en marketing de patrocinio Ricardo Fort, exjefe en este sector de Visa y Coca-Cola, explicó que lo sucedido "no tiene precedentes". Él es una voz autorizada en este aspecto ya que estuvo "involucrado con la Copa Mundial de la FIFA durante varias ediciones" y por eso aseguró que "nunca había visto algo así". "Hay mucho trabajo que debe hacerse para poder vender bebidas", apuntó.

Aficionadas de la selección de México durante el Mundial de Qatar 2022 brindando con Budweiser Zero Reuters

"Este país no fabrica ni embotella cerveza localmente. Tendrían que traer camiones de diferentes países para poder transportar la cerveza. Tendrían que traer una cantidad desproporcionada de refrigeradores para almacenar la cerveza en las concesiones", señaló Ricardo Fort.

El experto en marketing de patrocinio calculó que Budweiser habría desembolsado alrededor de 5 millones de dólares en los dos últimos años en operaciones en el país asiático. Sin embargo, desde la compañía cervecera no han querido en ningún momento confirmar la cifra ofrecida por Fort, remitiéndose a que no revela sus números.

Ante esto, Budweiser llenó los estadios del Mundial de Qatar con su cerveza Zero sin alcohol. Pero no solo eso, también los anuncios de la bebida son reproducidos en cada uno de los ocho campos del campeonato. Así en Lusail comenzó a lucir el siguiente mensaje: "Budweiser se enorgullece de servir sus productos de conformidad con las normas y reglamentos locales".

La empresa cervecera inició así la campaña 'Drink Wiser, Cheer Better' (Bebe más sabiamente, anima mejor). "Budweiser Zero es una parte clave de nuestras activaciones planificadas durante la Copa Mundial de la FIFA en el país anfitrión y en todo el mundo", destacó en su comunicado.

Aunque más allá de la venta de Budweiser Zero, también planean convertir la cerveza no vendida en limonada. ¿Cómo? Dando al país que gane la selección los brotes. "¿Quién los conseguirá?", preguntaron en las redes sociales. Además de que también el país ganador recibirá "una celebración con nosotros". "Bring Home the Bud", es el eslogan (Llévate a casa el brote) que se puede ver en cada uno de los partidos.

