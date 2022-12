Weghorst, tras el insulto de Leo Messi: "Me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona"

Todavía sigue coleando el partido de los cuartos de final entre Países Bajos y Argentina en el que la Albiceleste logró el pase a las semifinales. El choque estuvo marcado por la polémica, la tensión y sobre todo los enfrentamientos constantes que se dieron entre los futbolistas de ambos conjuntos, unos choques que se extendieron incluso una vez que el encuentro había terminado.

Un nuevo episodio desagradable se vivió en la zona mixta, cuando los jugadores atendían a los medios de comunicación. La imagen más llamativa fue la de Leo Messi, que justo antes de ser entrevistado por una televisión argentina lanzó varios insultos a alguien a quien las cámaras no captaron. "¿Qué miras, bobo?", dijo el capitán sudamericano en actitud desafiante.

Después, se supo que a quien dirigía Messi aquellas palabras fue el jugador de Países Bajos Wout Weghorst. El delantero del Besiktas anotó los dos goles que forzaron la prórroga, y pagó las consecuencias de toda la tensión que se vivió en el terreno de juego.

Con el choque terminado, y ya mucho más relajado, acudió al encuentro de Leo Messi para tratar de charlar con él de manera distendida, ya que le admira como futbolista. Sin embargo, el '10' de Argentina le despachó de malas maneras, algo que lamentó el propio Weghorst: "Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo".

Apesadumbrado, el delantero del Besiktas prosiguió con su explicación de los hechos: "Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, es realmente decepcionante", comentó.

Todos enfadados

Tanta tensión en el partido dejó a los jugadores y componentes de los dos equipos enfadados con el árbitro. No le pusieron las cosas nada fáciles a Mateu Lahoz, el colegiado español, si bien es cierto que los argentinos se mostraron especialmente críticos con la actuación del trencilla de La Liga y cargaron de forma muy dura contra él.

Leo Messi encabezó las protestas: "Tengo mucha bronca, mucha bronca, porque no creo que era para que terminara así el partido. No quiero hablar del árbitro, si hablas te sancionan. Pero la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era".

Prosiguió además con sus críticas: "La FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias, para un partido de tanta igualdad. No puede poner un árbitro que no está a la altura. Hay muchos detalles dentro de la cancha que te das cuenta de que te quieren 'inclinar'. "No era para que fuéramos al tiempo añadido y mucho menos a los penaltis. Sufrimos demasiado", apuntó.

Emiliano Martínez, el guardameta de la Albiceleste que además detuvo dos penaltis definitivos en la tanda, también se lanzó al cuello de Mateu Lahoz: "Nos tocó el peor árbitro del Mundial de lejos. No sé qué cobró en el tiro libre y dio 10 minutos de tiempo añadido. Quería que nos empataran", dijo, además de llamarle "arrogante".

