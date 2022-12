Cristiano Ronaldo y su desconsolado llanto tras caer eliminado en el Mundial: adiós a un sueño

El mundo del fútbol vuelve a dar la espalda a Cristiano Ronaldo. El delantero de Portugal vio cómo su selección caía derrotada frente a Marruecos en los cuartos de final del Mundial y se despedía del torneo. Adiós a la que probablemente era su última oportunidad de levantar la Copa del Mundo.

La tensión del momento provocó que Cristiano Ronaldo abandonase el terreno de juego completamente roto. El '7' luso no pudo reprimir las lágrimas tras el cruel final del encuentro, donde no pudieron remontar el gol de En-Nesyri en la primera mitad. Un duro varapalo para una selección que había creado muchas expectativas gracias a su gran fase de grupos y su goleada a Suiza en octavos.

Cristiano Ronaldo, el gran líder de equipo, se despidió por quinta vez de un Mundial y con el regusto amargo de saber a sus cerca de los 38 años que ha podido ser la última vez que lo dispute. Un inesperado traspié frente a la que es la gran revelación del torneo como es Marruecos.

Suplente y de revulsivo

El partido no pudo ser más amargo para Cristiano Ronaldo. Por decisión de Fernando Santos, volvió a partir desde el banquillo en el comienzo del partido. El '7' no fue considerado por el técnico en el once inicial y sumó minutos desde el banquillo en la segunda mitad.

Tras todo el revuelo formado durante la última semana tras los gestos del delantero en el tercer partido de la fase de grupos frente a Corea del Sur, donde fue cambiado prematuramente y señaló a su entrenador como principal, Santos prefirió una vez más a Gonçalo Ramos como titular en vez de a él.

Contra Marruecos, al igual que Suiza, salió como revulsivo durante el segundo tiempo. Sin embargo, la situación era completamente diferente. En este encuentro Portugal ya se encontraba por debajo en el marcador y entró al terreno de juego en el minuto 53. Dispuso de casi cuarenta minutos, descuento incluido, para marcar un gol.

Cristiano Ronaldo sólo tuvo una ocasión y fue en el descuento. El delantero recibió un balón en largo al espacio y su definición la tapó un acertado Bono. Una vez más, el luso se vuelve a quedar con la miel en los labios pese a las altas expectativas creadas, que se han chocado duramente con la realidad.

Ahora le tocará centrarse en la búsqueda de nuevo equipo tras cerrar su etapa en el Manchester United. Un nuevo destino en el que se podrá centrar completamente tras acabar el sueño del Mundial de Qatar.

