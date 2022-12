Ounahi, el '8' de Marruecos que no conocía Luis Enrique y dio un recital ante España

Azzedine Ounahi puede presumir de darse a conocer en el mayor escenario de todos: un Mundial de fútbol. Con carta de recomendación incluida, la de Luis Enrique, tras eliminar a una de las aspirantes al título aunque solo fuera por nombre. Su partido ante España fue el despegue para su carrera.

Nacido en abril del 2000, tiene solo 22 años. Ounahi es un recién llegado a la élite del fútbol que en 2021 jugaba en la tercera división francesa. Que eso no cubra que Ounahi ya era una pieza clave en la selección que dirige Walid Regragui. Pero Luis Enrique no le tenía tan en cuenta como a los Achraf, Ziyech y compañía.

El seleccionador español no ocultó tras el partido de este martes su sorpresa por la actuación de Ounahi. Ni siquiera recordaba su nombre. Fue un error de cálculos no haber puesto el foco como se debería sobre un jugador que asfixió al centro del campo de la Selección. Un apunte: la Ligue-1 donde juega no se retransmite en España.

Luis Enrique, después de la eliminación española, elogia al futbolista marroquí Azzedine Ounahi, quien no recordaba su nombre. ¿No lo había estudiado o no pensaba que fuera una pieza tan clave de su rival? pic.twitter.com/mMxxnnWFxC — Diego Londoño (Dilo) (@DiegoLondo) December 7, 2022

"Me ha sorprendido gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento... Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Juega muy bien, me ha sorprendido… Lo de Achraf y Ziyech es evidente, a En-Nesyri y Amrabat los conocemos muy bien... Pero [Ounahi] no ha parado de correr, tiene que estar destrozado. Me ha sorprendido gratamente, lo he hablado con el staff. Espectacular", decía Luis Enrique en su rueda de prensa.

Luis Enrique reconocía indirectamente su error, pero también aumentaba el valor del joven futbolista marroquí. Cuando un club le quiera, le costará un puñado de millones más por 'culpa' de los elogios del seleccionador español. Difícil creer que Ounahi seguirá en el Angers, colista de la Ligue-1 francesa, al acabar el mercado de fichajes invernal.

El partido de Azz-Eddine Ounahi ante España

Ounahi recorrió 14,71 kilómetros durante los 119 minutos que jugó contra España. Nadie corrió más que él en el encuentro, aunque no es novedad. Tuvo el récord de distancia en un partido de la Ligue-1 2021/2022, alcanzando los 13,94 kilómetros frente al Marsella. Su media oscila entre los 12-13 kilómetros. Su despliegue físico es descomunal.

Su gran partido no queda ahí: dio 32 pases con un 76% de precisión, incluyendo el que provocó el mano a mano que falló Cheddira en el minuto 103 de la prórroga. Además, ganó 7 de 10 en duelos -el segundo que más de su equipo- y recuperó un total de 9 balones -también el segundo que más del lado marroquí-.

En 2021 estaba en Tercera

Era imposible cansar a Ounahi, al que tampoco le pesó en las piernas la carga de minutos de lo que va de Mundial. Regragui le ha puesto de titular en los cuatro partidos que van, sumando un total de 351 minutos de 390 posibles. Junto a Amrabat y Amallah forma el tridente ideal del seleccionador en su medular.

Es un bien preciado dentro del equipo de los 'Leones del Atlas', alimentados con talentos de la Academia Mohammed VI (ubicada en la ciudad de Salé). Ounahi salió de ahí, igual que el central Aguerd y el delantero En-Nesyri, también titulares ante España. El joven marroquí presume de ser "siempre el primero en las pruebas de VMA (velocidad aeróbica máxima)" durante su época académica.

El Estrasburgo francés le fichó para su filial, pero no cuajó y en la temporada 2020/2021 se fue al Avranches. Dar un paso atrás al irse a Tercera fue un movimiento inteligente para lanzarse a la Primera solo un año después. El Angers le fichó y pronto comprobó su nivel: jugó 32 partidos esa temporada, marcando dos goles y dando dos asistencias.

Su modelo a seguir es, curiosamente, Andrés Iniesta. No comparte su físico (el marroquí mide 1,82 metros) ni tampoco talento, pero sí un modus operandi silencioso en el campo. Gracias a eso sorprendió a Luis Enrique y España en un Mundial donde es justo decir que no estaba brillando. Hasta este martes, cuando despertó el rugir de los 'leones' para meterse por primera vez en los cuartos de final del torneo de los torneos.

