Un gato se cuela en la rueda de prensa de Brasil y su jefe de comunicación lo echa de malas maneras

El Mundial de Qatar sigue dejando imágenes sorprendentes. Eso sí, esta última no está relacionada con ninguna polémica y era una anécdota más cariñosa. Sin embargo, no salió muy allá, debido a la reacción de uno de los presente en la rueda de prensa que estaba realizando Vinicius con Brasil.

Mientras el futbolista respondía a las diferentes preguntas que le formulaban los medios, un gato se coló en la sala de prensa y, ni corto ni perezoso, se aupó con un salto a la mesa que compartía Vinicius con el jefe de prensa. Ante el estupor de los presentes, el animal se quedó inmóvil sobre ella.

El jefe de prensa, poco convencido sobre la presencia del felino, decidió que lo mejor era echarle de donde se encontraba. Pese a en un primer momento tratarle con cariño y llegando casi a acariciarle en lo que parecía un tierno gesto, terminó siendo una desagradable imagen.

Eis que surge um gato 🐈 na entrevista coletiva de Vinicius Jr. no Catar! #genacopa pic.twitter.com/xKVyj4SPy7 — ge (@geglobo) December 7, 2022

Decidió coger por la parte del cuello al gato y lanzarlo con violencia fuera de la mesa donde se había subido. El público presente y Vinicius se sorprendieron del acto de brasileño, que no parecía tener conciencia de lo que estaba sucediendo. El claro ejemplo fue la reacción del delantero, que miró de reojo con estupor la acción y dejó una mueca de incomprensión.

Un trato hacia el animal que no ha gustado nada y que dejó malestar en la sala tras su mala actuación con él. Eso sí, pese a ello, el gato no sufrió ningún daño y pudo amortiguar la caída tras ser lanzado desde más de un metro de altura. Aún así, la rueda de prensa pudo transcurrir con normalidad y Vinicius pudo responder a todas las preguntas recibidas.

Vinicius, confiado en Brasil

Tras el revuelo formado en la rueda de prensa, la estrella de Brasil se mostró muy confiado en las posibilidades de su selección. Tras la exhibición los suyos frente a Corea del Sur, se volvieron a destapar como uno de los grandes favoritos. "Si Dios quiere, el día 18 pondremos uno más en la lista, y entonces volveremos a intentar ganarlo todo", explicó.

"Me siento muy feliz y honrado de que todo un país me apoye. Me fui con 18 años al Real Madrid, es complicado estar lejos de donde vives, pero Brasil siempre ha estado conmigo, apoyándome, así que estoy feliz de poder representarlos a todos y cada uno de ellos aquí", agregó entre muchas otras cosas.

