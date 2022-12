Quién es Fernando Rapallini, el constructor de piscinas que arbitrará el España - Marruecos

Marruecos y España se enfrentan este martes, en el Education City Stadium, por un puesto en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El encuentro comienza a las 16:00 hora española y otro de los detalles que se conocen es quién es el árbitro elegido para dirigir el partido. La FIFA ha designado a Fernando Rapallini como el colegiado de la contienda.

Nacido en Argentina, el colegiado está considerado como uno de los mejores, o el mejor, trencilla de la CONMEBOL. Un constructor de piscinas que ahora tiene entre sus manos el destino de la Selección de Luis Enrique. Así como también el del combinado marroquí con sus estrellas Ziyech o Achraf a la cabeza.

Con más de una década de experiencia en su país y desde 2014 siendo internacional, el Marruecos - España es el tercer encuentro que dirige durante la presente edición de la Copa del Mundo. "Rapallini es un árbitro que entiende el juego, habla y tiene una gran expresión corporal, con lo que da seguridad en los fallos", dijo sobre él el exárbitro Héctor Baldassi a Reuters.

Match officials designations @FIFAWorldCup - Round of 16 - 6 December - Education City Stadium



MAR ESP



Referee: Fernando RAPALLINI

AR 1: Juan Pablo BELATTI

AR 2: Diego BONFA

4th: Raphael CLAUS



1/2 pic.twitter.com/0hglgzmHr3 — FIFA Media (@fifamedia) December 4, 2022

Fernando Rapallini no estará solo en el Education City Stadium este martes 6 de diciembre, el Día de la Constitución en nuestro país. Junto a él actuarán como asistentes los también argentinos Juan Pablo Belati y Diego Bonfa. Además, como cuarto árbitro ha sido designado el brasileño Raphael Claus. Mientras que el VAR, se situarán el también brasileño Mauro Vigliano y el colombiano Nicolás Gallo.

[El dato más esperanzador de la selección española para derribar el muro defensivo de Marruecos]

Antes de este Marruecos - España, el trencilla argentino ya ha dirigido dos partidos más en la presente edición de la Copa del Mundo. Se estrenó, precisamente, en el duelo que enfrentó a los Leones del Atlas con Croacia, encuentro que acabó con empate a 0 en el luminoso. Después también fue el árbitro principal del Suiza - Serbia, que finalizó con 3-2 a favor de los helvéticos.

Entre piscinas y fútbol

Esta es la primera vez que Fernando Rapallini arbitre a la selección española de fútbol. Y la segunda a Marruecos, después de ese citado encuentro de los africanos contra la Croacia de Luka Modric. Un trencilla que, además de dirigir su vida hacia el arbitraje, también tiene una empresa de construcción de piscinas.

Fernando Rapallini, árbitro argentino de la FIFA RFEF

Para el argentino, las piscinas no entran dentro de su filosofía del fútbol, pero sí de vida. No fue hasta el año 2011 cuando comenzó a dirigir partidos en la primera división de su país. Ya en 2014, se convirtió en internacional. En Argentina tiene un currículum importante, dirigiendo finales y partidazos. De ahí que la FIFA no se haya andado con rodeos para apostar por uno de sus mejores árbitros para este Marruecos - España.

'Fefo', como también se le conoce, está considerado como el más experto de la CONMEBOL e incluso hizo historia al ser el primer árbitro no europeo en participar en una Eurocopa de la UEFA. Fue el 17 de junio del pasado año 2021 cuando dirigió el encuentro entre Ucrania y Macedonia del Norte. Después también se encargó de los duelos Croacia - Escocia y Francia - Suiza, este de los octavos de final.

Sigue los temas que te interesan